El gran freno es la pequeña frontera interirlandesa

Aunque muchas veces fuera de Europa se pierde de vista, el punto más difícil para la salida de Reino Unido de la Unión Europea es una pequeña frontera: la que separa a Irlanda del Norte de la república de Irlanda. En el acuerdo alcanzado por Theresa May con la UE y rechazado por el Parlamento, el mecanismo para solucionar el caso de la frontera irlandesa, que se conoce en inglés como "backstop", establece que si después del período de transición (hasta diciembre de 2020), Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo, Irlanda del Norte (que junto a Escocia, Gales e Inglaterra forman el Reino Unido) quedaría sometida a algunas normas de la UE.

Con esta "salvaguarda" irlandesa se quiere evitar el regreso de una "frontera dura", pero muchos parlamentarios pro-Brexit temen que podría dejar al Reino Unido atado a las normas de la UE por tiempo indefinido. May enfrenta gran oposición al acuerdo en su propio partido por la cuestión irlandesa. El acuerdo de paz de Viernes Santo, firmado en Belfast en 1998 y que puso fin a décadas de sangriento conflicto entre unionistas y secesionistas en Irlanda del Norte, contempla la ausencia de barreras físicas en la isla que comparten la República de Irlanda e Irlanda del Norte (Ulster). La venta de bienes y servicios se realiza con pocas restricciones, dado que ambos permanecen en el mercado común europeo y en la unión aduanera. Pero tras la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, esto cambiará. Irlanda e Irlanda del Norte quedarán en dos regímenes distintos, lo que implicaría que los productos puedan ser inspeccionados en la frontera y sometidos a aranceles, y que las personas deberán exhibir sus pasaportes. Algo que no gusta a los irlandeses ni a la Unión Europea, pero resulta difícil evitar si los británicos abandonan la UE.

Londres y Bruselas acordaron no fijar una frontera "dura" tradicional, pero ver cómo implementar el límite ha sido el gran obstáculo para llegar a un acuerdo. Con el Brexit, el límite entre las dos Irlandas pasaría a ser una frontera exterior de la Unión Europea, es decir, "dura". Para evitar la instauración de controles, la UE propuso a fines del año pasado la creación de una "red de seguridad", pero sin controles e infraestructuras físicas en la frontera. Plantea mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y del mercado único, mientras el resto de Reino Unido los abandonaría. Esta opción se ha convertido en el principal dolor de cabeza del plan de salida. May propuso una alternativa: mantener a todo Reino Unido en la unión aduanera de manera temporal, pero fue rechazada por los líderes europeos. Finalmente, May anunció que tenía un acuerdo con la UE, el aprobado el 25 de noviembre en Bruselas, que incorpora la figura del "backstop", la salvaguarda. Irlanda del Norte seguiría bajo parte del reglamento de la UE si no se llega a encontrar otra solución al final del período de transición en diciembre de 2020. Eso significaría que los productos y bienes que lleguen a Irlanda del Norte mientras tanto deberán ser revisados, incluso si proceden del Reino Unido, para ver si cumplen con la normativa de la UE. También contempla una solución temporal de "respaldo" que consiste en "un territorio aduanero único que mantendría a Reino Unido en la unión aduanera de la UE" hasta que ambas partes acuerden que ya no es necesario. Tanto Reino Unido como Irlanda son actualmente parte del mercado único y de la unión aduanera, por lo que sus productos no necesitan ser inspeccionados y son comercializados entre ambas jurisdicciones de la isla con pocas restricciones. May logró algunas mejoras extra luego de su último viaje a Bruselas para tratar de convencer a sus diputados más renuentes y a los unionistas de Irlanda del Norte.