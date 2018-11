El futuro ministro de Justicia de Bolsonaro carga contra Lula

El juez Sérgio Moro, que dejará el lunes el cargo para sumarse al gobierno de transición del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro como ministro de Justicia, afirmó ayer que el ex mandatario y líder opositor Luiz Inácio "Lula" da Silva "es el mentor" de la red de corrupción descubierta en la petrolera estatal Petrobras por la Operación Lava Jato. "Las pruebas indican que Lula es el mentor de esa red criminal que victimizó a Petrobras. El caso del departamento triplex por el que fue condenado Lula es apenas la punta del iceberg", dijo a la revista oficialista Istoé Moro, quien asumirá como ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro a partir del 1º de enero.

Moro descartó haber ejercido persecución política al condenar, el año pasado a Lula, por recibir en propiedad oculta un departamento en la playa de Guarujá por parte la constructora OAS, aunque en la sentencia el magistrado evitó vincular el caso a los desvíos que hicieron directivos de las petroleras. "El fallo fue ratificado por la cámara y entonces no me pertenece más a mí", dijo al comentar la decisión del tribunal de Porto Alegre que condenó en segunda instancia a Lula a 12 años y un mes de prisión.

Moro ordenó la detención de Lula el 7 de abril para cumplir su pena en la sede de la Policía Federal en Curitiba, en régimen de aislamiento, sin contacto con otros detenidos. El líder del Partido de los Trabajadores fue inhabilitado con esta condena para participar de las elecciones, en las que aparecía como favorito por sobre Bolsonaro, tras lo cual su correligionario Fernando Haddad asumió la candidatura.

"Se pudrirá en la cárcel"

Antes de la elección del 29 de octubre, Bolsonaro, del Partido Social Liberal, prometió que Lula "se pudrirá en la cárcel", mientras ya negociaba un cargo con el propio juez Moro, según revelaron los protagonistas cuando se conoció la designación.

El juez dejará el lunes su cargo para sumarse al equipo de transición de Bolsonaro. Moro minimizó las declaraciones de presidente electo a favor de premiar a los policías que maten a más personas sospechosas. "Eso no existe, está mal interpretado, el objetivo ideal no es el delincuente muerto sino la del delincuente preso", dijo. Moro dejó en manos de su sustituta en el juzgado federal 13 de Curitiba, Estado de Paraná, a Gabriela Hardt, su subrogante, quien esta semana interrogó al ex presidente Lula por una causa de corrupción referente a reformas en una casaquinta realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS.

Al declarar el miércoles en el segundo juicio por corrupción contra él, Lula dijo ser víctima de una farsa, y un "trofeo político" de la Operación Lava Jato, a la que acusó de haberlo condenado y detenido para inhabilitarlo de las elecciones presidenciales de octubre, a las cuales era favorito.