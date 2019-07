El Frente Amplio rompe el tabú y llama "dictadura" al gobierno de Maduro

El Frente Amplio del Uruguay, en plena competencia electoral para mantenerse en el poder, ha salido a admitir que su aliado Nicolás Maduro encabeza una dictadura. Sin pelos en la lengua ni eufemismos, el partido de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005 mandó a sus principales figuras a decir ante los micrófonos que el chavismo es una dictadura. "Es una dictadura, sí", admitió el ex presidente José Mujica a un periodista de la radio local el sábado, luego de que le preguntaran si el gobierno de Venezuela podía calificarse así. Rápidamente se sumaron las principales figuras que disputarán las elecciones de este año, empezando por el candidato a presidente y ex alcalde de Montevideo, Daniel Martínez. Pero también hubo disidencias de parte de los sectores internos más ortodoxos, como el Partido Comunista y el sindicalismo.

Con sus declaraciones, Mujica (presidente entre 2010-2015) y uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana, desencadenó una tormenta política y una cadena de adhesiones. Hasta el momento, el Frente Amplio (FA) había sostenido que calificar de "dictadura" al régimen de Nicolás Maduro "no ayudaba" a buscar una salida negociada a la crisis venezolana, un objetivo del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Este se ha desmarcado de los demás gobernantes sudamericanos y latinoamericanos que se nuclean en el Grupo de Lima y que respaldan al presidente interino proclamado por el Parlamento, Juan Guaidó. Este goza del respaldo público de 54 democracias americanas, europeas y asiáticas, pero los gobiernos de Uruguay y México han insistido en mantener una postura neutral, que de hecho favorece a Maduro.

En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre en Uruguay, los principales referentes de la coalición oficialista habían evitado definir al régimen de Maduro como dictadura. "Sin embargo, los dichos de Mujica fueron como un dique que se rompe", señala el diario El Observador.

Un día después de las declaraciones del ex presidente, el candidato presidencial del Frente Amplio, el ex alcalde de Montevideo Daniel Martínez —quien había sido crítico con el gobierno venezolano, pero se había negado a calificarlo de dictadura— escribió en su cuenta de Twitter: "El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos". El informe de Michelle Bachelet, ex presidenta socialista de Chile y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un lapidario informe sobre la violación de esos derechos en Venezuela a inicios de julioAllí se señalan,entre muchos otros delitos de lesa humanidad, casi 7000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas estatales venezolanas en 2018 y el primer semestre de este año.

La oposición ya había señalado repetidamente que no condenar al régimen de Maduro muestra "falta de convicciones democráticas" de parte del Frente Amplio. El ex presidente del Partido Colorado Julio María Sanguinetti (ocupó dos veces la Presidencia: 1985-1990 y 1995-2000), figura de refencia del arco opositor, había señalado que la elección se dirimirá en un ballotage entre quienes creen que Venezuela es una democracia y quienes piensan lo contrario. Sanguinetti, un político muy experimentado, sabía que tocaba un nervio expuesto.

Por el momento las encuestas marcan que la oposición aventaja al Frente Amplio, que sin embargo ha ganado las últimas tres elecciones pero también por ocupar tantos años el poder exhibe un inocultable desgaste.

Para la oposición, la admisión oficialista de que en Venezuela hay una dictadura responde al miedo de perder las elecciones y no es sincera. "Fueron socios políticos y económicos de la dictadura que ahora descubren. Bienvenidos. Pero además deberían reconocer que fueron sus cómplices", escribió en Twitter el senador Javier García, del Partido Nacional.

El Observador reseña que "desde el comando del candidato oficialista sabían que el momento había llegado. Era cuestión de horas". Daniel Martínez, el candidato presidencial del FA, sabía que no le faltaba mucho para finalmente decir la palabra prohibida en relación a Venezuela y que evitó pronunciar en toda la campaña a pesar de la insistencia de varios periodistas: "dictadura". Atrás quedaban el "no seas semántica" que le espetó a una periodista de El Observador cuando insistió sobre el tema en un ciclo de entrevistas, o el "yo no tengo por qué calificar (la situación en Venezuela), estamos como hinchas" que le dijo a otro periodista durante la previa del acto del 1 de mayo.

El discurso frenteamplista venía diferenciándose del chavismo pero la "palabra" parecía maldita y nadie en la coalición de izquierda se animaba a pronunciarla. "Hasta que entre viernes y domingo, a tres meses de las elecciones, varios de los principales líderes dieron el paso, interpretando que las condiciones estaban dadas y callarse sería un error que las urnas lo iban a cobrar", agrega el diario montevideano.

Es claro que el informe Bachelet ayudó. El informe "lapidario". Así lo calificó el candidato Martínez en rueda de prensa el 18 de julio, luego de leerlo. "Ese informe deja claro que en Venezuela los derechos humanos y las reglas de juego democrático no se están cumpliendo en su cabalidad", aseguró. Pero aún la palabra "dictadura" no aparecía.

El pasado viernes, el ministro de Economía Danilo Astori e histórico referente de los sectores internos más moderados del FA, lo dijo de forma contundente: "A mi no me cuesta nada (decirlo), lo de Venezuela es una es dictadura, y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", expresó el histórico dirigente socialista. Era el primero de los que componen la línea de fuego socialista en dar el paso. La mesa estaba servida.

