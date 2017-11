El FBI no logra acceder al celular del asesino de Texas

La matanza en una iglesia de Texas está generando en las autoridades una frustración ya bastante conocida: los agentes del FBI no pueden penetrar el teléfono del atacante y ver si tiene información relevante porque no tiene forma de penetrar el sistema codificado. Los desgarradores detalles del ataque en que murieron más de dos docenas de personas probablemente revivan el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la seguridad nacional, pero es poco probable que haya cambios en las leyes a corto plazo. El Congreso no parece demasiado inclinado a aprobar leyes que obliguen a las empresas tecnológicas a ayudar al gobierno a descifrar los códigos de teléfonos y computadoras. El intenso debate en torno a una disputa entre el FBI y Apple se diluyó cuando las autoridades federales dijeron que habían logrado descifrar el código del celular usado en otro episodio de terrorismo sin ayuda de la empresa.

El asunto cobró vigencia nuevamente, cuando Christopher Combs, oficial del FBI de San Antonio, dijo que sus agentes no podían ver lo que había en el celular de Devin Patrick Kelley, quien acribilló a buena parte de la congregación de la iglesia en plena misa. "Ya hablamos de esto en el pasado: Con el avance de la tecnología y la codificación de los teléfonos, se hace cada vez más difícil revisar esos teléfonos", declaró. Combs no hizo sino expresar la frustración que siente el FBI, que dice que la codificación de celulares entorpece las investigaciones, desde abusos sexuales de menores hasta la venta o consumo de drogas. Los agentes no pudieron obtener información de la mitad de los más de 6.900 aparatos (teléfonos, computadoras y tabletas) que intentaron penetrar en menos de un año.