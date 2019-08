El fallido motor nuclear de Putin

El jueves 8 de agosto, una misteriosa prueba de un misil ruso produjo una nube radiactiva en el extremo norte del país, sobre el Artico. La prueba fallida de un motor de misil terminó en una explosión y causó al menos siete muertos. Rusia no informó inmediatamente del incidente con claridad, pero los sensores y satélites detectaron un pico de radiactividad en la zona. Luego, la agencia nuclear estatal rusa Rosatom reconoció que cinco ingenieros nucleares fallecieron y otros resultaron heridos, y que estaban probando un motor nuclear. La explosión fue seguida por un pico de radiación de 40 minutos en Severodvinsk, una ciudad a 40 km al este del campo de pruebas de Nyonoksa, junto al Mar Blanco.

Ante la reticencia rusa, expertos de Occidente señalaron que la prueba parecía relacionada con el misil Burevestnik 9M730. Este misil tiene una particularidad: su motor es nuclear. Según dijo en 2018 el presidente Vladimir Putin, este misil de crucero tendría un alcance "ilimitado" y sería indetectable para los sistemas antimisiles. El Burevestnik logra ese alcamce ilimitado precisamente por poseer un motor que es un reactor nuclear. En lugar de dar impulso por unos pocos minutos, como los cohetes convencionales, el motor nuclear puede funcionar durante horas. Pero su peligrosidad es evidente, como se probó con su estallido en el ensayo del 8 de agosto. Rusia ha estado probando el Burevestnik al menos desde fines de 2017. La Otán lo designa SSC-X-9 Skyfall.

Putin habló del Burevestnik en un discurso en marzo de 2018, al describir las nuevas armas estratégicas rusas, que calificó como "invencibles". Putin dijo entonces que el Burevestnik era un nuevo tipo de arma estratégica que no utiliza rutas de vuelo balísticas en su camino hacia el objetivo, lo que significa que los sistemas de defensa antimisiles serían inútiles. Todos los misiles de crucero recurren a trayectorias "no balísticas", pero su alcance es limitado por el combustible. La idea de recurrir a un motor nuclear no es nueva: en los años 50 EEUU estudió esta tecnología, pero la desechó por ser poco práctica, muy cara y demasiado peligrosa para el personal que manipula estas armas. Los ocho muertos en el Mar Blanco son una clara demostración de que este peligro no ha desaparecido pese a los 70 años transcurridos.