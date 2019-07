Boris Johnson, un excéntrico de cuna privilegiada que fue descubierto en más de una mentira, es la nueva figura que el Reino Unido aporta a un tablero internacional plagado de provocaciones.

El ex ministro y ex alcalde de Londres fue elegido líder del Partido Conservador y, en consecuencia, será el sucesor de Theresa May al frente del gobierno británico, cargo que asumirá hoy.

Eurófobo, desenfadado, histriónico, irónico y carismático, entre otros calificativos que se le endilgan, Johnson sucede a May con la aspiración de concretar el Brexit antes del 31 de octubre y el desafío en el corto plazo de lograr la liberación del buque Stena Impero, retenido por los iraníes en el estrecho de Ormuz desde el pasado sábado.

Johnson fue el más votado por sus correligionarios en cada una de las fases de la pulseada interna, en la que participaron unos 160.000 afiliados, y en la última ronda se impuso al actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.

Su tendencia a caer en los exabruptos y las repetidas alusiones de incompetencia que le hacen sus adversarios políticos han llevado a algunos medios de prensa a compararlo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien al parecer ha logrado ya alcanzar cierta empatía.

Hijo de padres británicos pero nacido en Manhattan el 19 de junio de 1964, BoJo, como se lo apoda, regresó temprano a su país, pasó por los mejores colegios y siguió sus estudios universitarios en Oxford, donde se especializó en Literatura Clásica y Antigua.

Trabajó varios años como periodista y luego como miembro del Partido Conservador ocupó diversos cargos gubernamentales y parlamentarios, hasta llegar al de alcalde de Londres, puesto que desempeñó entre 2008 y 2016.

Muchos se preguntaron en Gran Bretaña qué llevó a May a designarlo luego como ministro de Exteriores, un trabajo en el que se necesita de diplomacia, discreción y extrema prudencia, virtudes alejadas de la personalidad pública de Johnson.

May, que está de forma interina en el cargo desde el 7 de junio, saldrá mañana definitivamente de Downing Street luego de haber renunciado al cargo de primera ministra en junio pasado, cuando el Parlamento rechazó por tercera vez el acuerdo del Brexit, como se llama a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), negociado por Londres y Bruselas.

El gobierno de Johnson tendrá ahora hasta el 31 de octubre para dar luz verde a lo pactado o prepararse para una salida de la UE sin acuerdo.

Según los datos difundidos ayer, Johnson recibió 92.153 votos frente a los 46.656 de Hunt. Un 66 por ciento es una gran victoria para Boris. El porcentaje fue el esperado, con un 87 por ciento de participación de los conservadores.

Su padre Stanley, su hermana Rachel, su hermano Jo y su hijo Cacius estuvieron junto a él en la hora del triunfo y fueron los primeros en ser abrazados por el ganador.

Pero su novia Carrie no estuvo allí, ni sus otros tres hijos.

Boris fue protagonista de un escándalo: desde una pelea doméstica a los gritos con su novia, hace unas semanas, el nuevo primer ministro tiene carácter de homeless, viviendo en una secreta casa prestada. El gran trabajo de su equipo a lo largo de esta campaña frente a Jeremy Hunt fue preservarlo de si mismo y de sus históricas gaffes.

El nuevo primer ministro recibe a un reino divido por el Brexit, amenazado con no durar en el cargo por la posibilidad de un voto de confianza para evitar que se vaya sin acuerdo en el divorcio con la Unión Europea, con una suprema y peligrosa crisis con Irán y con el presidente Donald Trump.

Tras ser proclamado líder conservador, en un acto en el centro de conferencias "Queen Elizabeth II", frente al Parlamento de Westminster (Londres), Johnson agradeció el "servicio" dedicado por May a la agrupación y al Reino Unido.

"Lo podemos hacer"

En un discurso muy corto, el nuevo líder conservador aseguró que "unirá" al Reino Unido, al que le "dará energía" y un espíritu "de que podemos hacer" las cosas, y agradeció el "extraordinario honor y privilegio" que le dieron sus partidarios.

El paso formal de hoy implicará el viaje de May hacia el Palacio de Buckingham, donde le presentará formalmente su renuncia a la reina Isabel II y le informará que su partido tiene un nuevo líder.

Después, Johnson irá a Buckingham para la tradicional audiencia con la jefa de Estado antes de trasladarse a la residencia de Downing Street y designar a sus ministros.

Saludo de Macri por WhatsApp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líderes europeos y otras figuras internacionales felicitaron ayer a Boris Johnson. El mandatario argentino, Mauricio Macri, le mandó un whatsapp desde Buenos Aires. Macri conoce a Johnson desde que ambos estuvieron al frente del gobierno de sus respectivas ciudades, Buenos Aires y Londres. Johnson visitó nuestro país en mayo del año pasado para una cumbre de cancilleres del G20, oportunidad en que Macri lo recibió en persona. Para cuando su país abandone el Brexit, Johnson propone un pacto comercial con Argentina.