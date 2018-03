El ex espía ruso habría sido envenenado en su vivienda

El ex doble agente ruso Serguei Skripal y su hija Yulia entraron en contacto con el veneno que los tiene en estado crítico en la casa de éste, informó ayer la policía británica. De acuerdo con las investigaciones, la mayor concentración de veneno neurotóxico se encontró en la puerta de la vivienda de Skripal en la ciudad inglesa de Salisbury. Skripal, de 66 años, y su hija de 33 fueron hallados el 4 de marzo inconscientes en un parque de Salisbury. Desde entonces se encuentran en un estado crítico pero estable.

Londres responsabiliza a Moscú del atentado contra Skripal y alega que para el envenenamiento se utilizó un agente nervioso llamado Novichok desarrollado en la antigua Unión Soviética. Sin embargo, Rusia niega su implicación en el envenenamiento.

Daños de por vida

Viktoria Skripal, sobrina del ex doble agente, dijo ayer a la cadena BBC de Londres que su tío de 66 años y Yulia, de 33, "tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir" y agregó que en caso de lograrlo "sufrirán daños de por vida", tras haber sido expuestos al agente nervioso Novichok. También contó que la madre de Serguei Skripal todavía no sabe nada del envenenamiento porque se la está tratando de proteger ante las informaciones.

Una corte rusa condenó a Skripal de venderle secretos de Estado rusos al Reino Unido en 2006. Cuatro años después, fue enviado al Reino Unido en el marco de un canje de espías. Hasta ahora, unos 26 países expulsaron a diplomáticos rusos por este caso, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Francia, además del Reino Unido. En total, se vieron afectados más de 140 diplomáticos.

Rusia señaló ayer en tanto a los servicios secretos británicos como presuntos autores del envenenamiento. "El análisis de todo el conjunto de circunstancias indica que las autoridades británicas no están interesadas en descubrir los verdaderos motivos e identificar a los autores del crimen" en la ciudad inglesa de Salisbury, el 4 de marzo pasado, escribió la Cancillería rusa en un comunicado. "Esto nos hace pensar en la posible participación de los servicios especiales del Reino Unido en el incidente", agregó el comunicado. El texto añadió que "si no son provistas pruebas convincentes de lo contrario, consideraremos que estamos frente a un atentado a la vida de nuestros compatriotas y a una enorme provocación política".

No obstante el cruce de acusaciones, el Kremlin reafirmó ayer la disposición del presidente ruso, Vladimir Putin, a reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, pese a las tensiones diplomáticas por el envenenamiento de un ex espía ruso en el Reino Unido. "Putin está dispuesto, y la parte rusa está dispuesta, a desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas y de confianza con todos los países, incluido Estados Unidos", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en Moscú. Sin embargo, aclaró que tras la expulsión 60 diplomáticos rusos de Estados Unidos en represalia por el caso del ex espía Serguei Skripal, Moscú no tiene "ninguna información acerca de si la parte estadounidense va a cumplir las palabras del presidente Trump" de reunirse con Putin.