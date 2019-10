El eliminado jefedel Estado Islámico ya tiene un sucesor

Comandos de Estados Unidos mataron al líder máximo del Estado Islámico (Isis) Abu Bakr al-Baghdadi y del portavoz de esa organización, Abu al-Hassan al-Muhayir, en Siria. Donald Trump dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca la mañana de ayer en la que dio detalles inusuales de la operación. Baghdadi se mató haciendo estallar un chaleco explosivo al verse rodeado, según detalló Trump y fuentes del Pentágono. En la explosión también mató a tres de sus hijos, aseguró Trump. El Estado Islámico ya ha designado a un sucesor, según la revista Newsweek. Además, Rusia, Turquía y los combatientes kurdos en Siria desempeñaron un papel clave en la operación, agregó Trump al anunciar la muerte del jefe terrorista. Los kurdos eliminaron al número dos o mano derecha de Baghdadi.

La muerte de Baghdadi es una gran victoria de política exterior para el presidente y un grave golpe para el grupo terrorista. Trump destacó que la operación, con 8 helicópteros y más de 50 comandos de las fuerzas especiales tuvo la cooperación de Moscú y Ankara. "Rusia nos trató muy bien. Se abrieron, tuvimos que volar sobre ciertas áreas rusas, áreas controladas por los rusos", dijo el presidente. "Irak fue excelente. Realmente tuvimos una gran cooperación. Y tienes que entender que ellos no sabían lo que hacíamos y hacia dónde íbamos exactamente. Pero los milicianos de ISIS son odiados tanto por Rusia y algunos de estos otros países como por nosotros", dijo Trump en su típico estilo impreciso y coloquial. Trump también dijo que Turquía fue "fantástica" en su ayuda, y que las fuerzas estadounidenses volaron sobre territorio controlado por los turcos en ruta hacia el complejo donde se refugiaba Baghdadi en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. Trump agregóo que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos, también contribuyeron con información valiosa. Pero negó que hayan tenido un rol militar. "No tuvieron ningún papel militar, pero nos dieron información que resultó ser útil, los kurdos", dijo el presidente. Los kurdos tienen una versión diferente: las FDS abatieron al número dos y mano derecha de Baghadi, Abu al-Hassan al-Muhayir. Las FDS han informado que han matado a Muhayir en una operación en Yarablus, Siria. "En continuación con la operación anterior (la eliminación de Baghdadi), el terrorista Abu al Hasán al Muhayir, mano derecha de Baghdadi y portavoz de Estado Islámico, ha sido atacado en la aldea de Ain al Baidá, cerca de Yarablus", ha informado el comandante de las FDS, Mazlum Abdi. El ataque es el resultado de la "coordinación directa entre la inteligencia de las FDS y el ejército de Estados Unidos", ha añadido Abdi en Twitter. Al Muhayir es el responsable de algunas de las grabaciones difundidas en los últimos años a través de Internet por el Estado Islámico reivindicando ataques en lugares como Irán o animando a perpetrar atentados durante el mes santo musulmán del Ramadán en Estados Unidos, Europa, Rusia, Australia, Irak, Siria, Irán o Filipinas.

Esta segunda operación se produce tras la muerte el sábado de Al Baghdadi en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en territorio sirio también cerca de la frontera con Turquía. Este fue abatido junto a sus guardias por un grupo de unos 50 comandos de la Fuerza Delta, que se movilizaron en ocho helicópteros Black Hawk.

Nuevo líder en operaciones

Pero Baghdadi ya tiene sucesor. Abdullah Qardash, a veces deletreado Karshesh y también conocido como Hajji Abdullah al-Afari, fue nominado por Baghdadi en agosto para dirigir los "asuntos musulmanes" del grupo en una declaración ampliamente difundida por el medio de comunicación oficial del Isis, la agencia Amaq, pero nunca apoyada públicamente por el grupo islamista. Aunque se sabe poco sobre este ex oficial militar iraquí que una vez sirvió bajo el mando de Saddam Hussein, un oficial de inteligencia regional que pidió no ser identificado por su nombre o por su país dijo a Newsweek que Qardash habría asumido el papel de Baghdadi, el que ya habría perdido gran parte de su importancia en el momento de su muerte. Baghdadi, construyó el "califato" del Estado Islámico a partir de la rama iraquí de Al-Qaeda y llegó a dominar grandes extensiones de Siria e Irak. Per el funcionario anónimo aseguró que el papel del influyente clérigo se había vuelto en gran medida simbólico. "Bagdhadi era una figura de fachada. No estaba involucrado en las operaciones ni en el día a día", aseguró el funcionario a Newsweek. "Todo lo que Baghdadi hacía era decir "sí" o "no" a los planes". Este funcionario no identificado buscó claramente disminuir el valor geopolítico de la eliminación de Baghdadi, pero es indiscutible que este líder y clérigo musulmán iraquí era la figura carismática del Isis y que este ha quedado desde ahora disminuido notoriamente en el plano de la propaganda y la imagen. Sumado a que ha perdido todo su otrora "califato" en Siria e Irak, es evidente que el Isis-Estado Islámico atraviesa su peor momento desde que apareció en escena. El jefe eliminado líder era un clérigo de 48 años y uno de los hombres más buscados y escurridizos del mundo, motivo por el cual fue apodado "el fantasma". En junio de 2017 Rusia había anunciado su muerte en un bombardeo en Al Raqqa, "capital" del Isis. Baghdadi llegó a la cúpula del Estado Islámico en 2010, y expandió el dominio del grupo por Siria e Irak en 2014. En su momento de mayor crecimiento dominó a más de siete millones de personas y les aplicó la versión más extrema de la "sharia", la ley islámica medieval. Miles de personas fueron asesinadas o sometidas a esclavitud.