El electorado evangelista sigue fiel a Bolsonaro y sus valores conservadores

Ayer, a menos de un día de que se iniciara la votación del balotaje presidencial de Brasil, las iglesias evangélicas en Río de Janeiro se mantenían abiertas y, además de sus liturgias celestiales, los asistentes no ocultaban sus preferencias por la agenda de “valores” del presidente y candidato Jair Bolsonaro, una tendencia nacional según la más reciente encuesta de distribución de voto según religión.

“Acá encontramos la salvación, la razón de la alegría. Antes de venir tenía depresión, complejo de inferioridad por motivo de una relación y cuando llegué encontré todo lo que me llenaba”, dice la joven a Télam.

En el Templo de la Gloria del Nuevo Israel, ubicado en el barrio de Del Castilho, en la zona norte de Río de Janeiro, y que supo ser la más grande hasta antes de la construcción, en San Pablo, de la réplica del que habría sido el Templo de Salomón.

Sousa considera que es equivocado pensar que los cristianos no pueden “hablar de política” y si bien prefiere no decir a quién votará afirma: “Con seguridad defiendo un lado, sí. Creo que es imposible que un cristiano sea de izquierda, por su propia ideología”.

Esa preferencia fue reflejada también en una encuesta de Datafolha sobre la distribución del voto según la religión, divulgada el jueves, que indica que si bien Bolsonaro redujo su incidencia entre los evangélicos, que representan poco más de la cuarta parte de los brasileños, se mantiene entre las preferencias de más del 62%.

Una amiga de la joven interrumpe para apurarla y dice: “Vamos a la ’Caminata del amor’ en el parque de Madurera (en el barrio Oswaldo Cruz, en el noroeste de la ciudad) va a estar lleno”. En el lugar, cientos de personas están reunidas con remeras bordó con la leyenda “The love walk”, nombre del evento al que también llaman “terapia” y que es impulsado por la iglesia de Macedo. “En esta reunión, las parejas pueden tomarse un tiempo para conversar, intercambiar ideas, es muy bueno, porque a veces en el día a día no se puede”, comenta Vanesa Curitiva, de 31, acompañada de su pareja Roberson Alves, de 34, que solo avala con un movimiento de cabeza.

Cree que es necesario “reconstruir los valores” y que “política y religión tiene que tener relación” porque “la política va a influir en lo que querés”. Para ella, “la iglesia tiene que concientizar sobre eso”, porque “si un partido quiere cerrar una iglesia no vas a poder ejercer tu fe”.

La idea de posibles cierres de templos fue una de las noticias falsas azuzadas por Bolsonaro contra el Partido de los Trabajadores.

“No me gustan los partidos de izquierda, por más que sea Lula o mi mamá, porque los valores que ellos defienden no condicen con los míos. Estoy contra el aborto, la ideología de género, la legalización de las drogas”, afirma insinuando su voto a Bolsonaro. A la vez, habla del respeto a la diversidad porque ambos tienen “familiares que son...(hace un silencio para no decir gays) y los abrazamos, los besamos”.

Camila, de 33, dijo a Télam que junto a su pareja Alexis, de 32, compraron el “kit” del evento a 60 reales (más de 11 dólares). Además de las camisetas, trae un panfleto con preguntas para que las parejas se hagan mutuamente. Hay preguntas sobre familia e hijos, tiempo compartido, espiritualidad, pero también consumos en internet. Ambos votan por Bolsonaro, como la mayoría de los presentes, señalan.

Algunos llevan pegado en la ropa el sticker de la campaña de Bolsonaro . José Carlos do Santos, de 60 años. Está junto a Germano Gerónimo, de 52 años, bajo el sol carioca. Comentan que votarán por Bolsonaro porque coinciden con sus valores. “Hoy él representa mil veces mejor a la familia, es una persona centrada, de carácter”, indica el más joven, que lleva un casco con una imagen del presidente.

Su amigo afirma: “Bolsonaro, como la mayoría de los brasileños, no aceptamos ese tema de género...¿cómo se llama?”, hacen memoria entre ambos. Ideología de género”, recuerdan.