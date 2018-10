El diario Folha de Sao Paulo recibió muchas cartas de lectores enviadas al editor, apoyando y criticando la decisión de debatir públicamente un memorándum que recibió en la sala de redacción, que decía que Bolsonaro no podía ser descrito como “derechista” pero no “extrema derecha", y la mediadora del periódico evaluó el asunto. Su conclusión: El diario se equivocó al no llamar a Bolsonaro "extrema derecha". Paula Cesarino Costa escribió que el término era apropiado porque Bolsonaro había defendido explícitamente la violación de derechos humanos, cuestionado los derechos de grupos de minoría étnica y negado que el gobierno militar fue una dictadura que torturó gente.





Folha y otras pilares de la prensa brasileña "no parecen interesados en la trascendencia histórica de estos hechos", dijo la mediadora. El término más polémico a veces usado para describir a Bolsonaro y su campaña es "fascista", y el uso de esta palabra va más allá de sus oponentes o trols de redes sociales.

El domingo, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso dijo que los comentarios de uno de los hijos de Bolsonaro, un congresista y asesor cercano, "olían a fascismo". Se refería a un comentario que hizo Eduardo Bolsonaro en julio, cuando dijo que la Corte Suprema del país podría ser cerrada con unos cuantos soldados si por alguna razón no se le permitiera a su padre asumir la presidencia, según un video.

Bolsonaro aboga por un liderazgo fuerte, incluso autoritario, y exalta al Estado sobre el individuo, pilares del fascismo. El lema de su campaña es: "Brasil por sobre todo, Dios sobre todos". Pero la gente que argumenta que el término no aplica resalta que es insensato poner a Bolsonaro en la misma categoría que el líder fascista italiano Benito Mussolini, el primero en usar el término a principios del siglo XX, o que Hitler, quien ordenó la exterminación de millones de judíos. "Necesitamos estar alertas en el futuro", escribió Helio Gurovitz, prominente bloguero del portal noticioso brasileño G1. "Pero hoy la generalización de términos que tienen un significado histórico preciso, como «fascismo» o «nazismo», es un error categórico que solo sirve para alimentar la campaña (de Bolsonaro) y oscurecer los verdaderos peligros que él representa".