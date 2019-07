El diálogo sigue luego de la reunión en Barbados

En el marco del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, Noruega confirmó que “se ha instalado una mesa que trabajará de manera continua y expedita, con el fin de llegar a una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución”. En el comunicado difundido por el ministerio de Asuntos Exteriores noruego, instan a las partes a tomar “la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto al proceso”.

El ministro de Comunicación Jorge Rodríguez informó que el diálogo en Barbados había culminado. “Culmina en Barbados esta jornada de la mesa permanente de diálogo por la paz, espacio para dirimir las controversias por vías constitucionales y pacíficas”, señaló a través de Twitter. Pero el dirigente chavista Diosdado Cabello —que no estuvo en las reuniones de Noruega ni en Barbados— aseguró en su programa semanal de televisión que de estas negociaciones no saldrá ningún llamado a nueva elección presidencial, como exige la oposición. “Hay gente diciendo que vamos a elecciones, que el candidato es este o aquel. Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente es Nicolás Maduro”, sostuvo el número dos del régimen chavista.

Según el diario El Nacional, fuentes cercanas al proceso aclararon que no ha culminado: “La puerta sigue abierta y el retorno es para que las delegaciones puedan hacer las consultas pertinentes y explorar sobre los diversos temas,, afirmaron.

Sobre los dichos de Rodríguez, opinaron: “Parece una respuesta a Diosdado Cabello, que no está convencido todavía y habla a los más radicales del chavismo”.

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, aseguró que existen las condiciones para “lograr construir una salida a la crisis” nacional, tras una reunión que sostuvo con el mediador de la Unión Europea (UE), Enrique Iglesias. Insistió en que la agenda de la oposición es el cese de la usurpación presidencial, instaurar un gobierno de transición y convocar a elecciones “libres” con observación internacional.