El demócrata Pete Buttigieg se fortalece en las primarias

En alza. Pete Buttigieg espera ganar en New Hampshire.

Los demócratas siguen adelante con sus primarias para elegir al candidato que en noviembre competirá contra el presidente Donald Trump. Luego de las accidentadas asambleas o caucus de Iowa, viene el turno de New Hampshire. Según los últimos sondeos, el veterano senador de Vermont Bernie Sanders matiene una ventaja sobre sus principales rivales, pero el joven Pete Buttigieg está ganando rápidamente apoyo. Así lo indica una encuesta de CNN realizada por el Centro de Encuestas de la Universidad de New Hampshire. Mientras que durante meses Sanders compartió la primacía en los sondeos con el también veterano Joe Biden, el inicio de las primarias indicó un claro vuelco en favorl del joven ex alcalde Buttigieg.

En total, el resultado casi igualado de las asambleas electorales de Iowa parece haber dado a Buttigieg un mayor impulso que a Sanders. Iowa quedará como el punto de quiebre en el que Biden se hundió y Buttigieg saltó al segundo lugar, y tal vez al primero, como asegura aún hoy el propio interesado.

En general, el 28 por ciento de los probables votantes de las primarias demócratas en New Hampshire respaldan a Sanders, contra el 25 por ciento que lo apoyó a mediados de enero. Buttigieg, el ex alcalde de South Bend, vio sus números subir 6 puntos hasta el 21 por ciento, mientras que el ex vicepresidente Joe Biden baja cinco puntos hasta el 11 por ciento y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren baja a un solo dígito con el 9 por ciento.

Detrás de estos cuatro primeros, la encuesta no encuentra ningún movimiento de apoyo al representante de Hawai Tulsi Gabbard (6 por ciento), a la senadora de Minnesota Amy Klobuchar (5 por ciento), al empresario Tom Steyer (3 por ciento) o al empresario Andrew Yang (3 por ciento). Las entrevistas para la encuesta terminaron el viernes por la noche, cuando se inició el debate demócrata, por lo que la encuesta no refleja reacción a ese debate.

Los claros avances de Buttigieg se dan casi enteramente a expensas de Biden. Ha ganado terreno entre dos sectores fundamentales para Biden: los votantes mayores (Buttigieg sube 8 puntos entre los mayores de 45 años, mientras que Biden baja 9 puntos) y los votantes moderados y conservadores (sube 6 puntos mientras que Biden baja 5).

Aunque las cifras generales de Sanders son en gran medida estables, ha consolidado su apoyo entre los votantes más jóvenes (sube 8 puntos entre menores de 45 años) y los "liberales" o progresistas (sube 10 puntos). El cambio entre los liberales parece afectar a Warren más, ya que su apoyo en ese grupo ha caído 6 puntos, a el 15 por ciento.

Y la mayoría de los probables votantes en New Hampshire dicen que esperan que Sanders gane el martes (56 por ciento, más que el 39 por ciento de enero). Para Biden, esta encuesta trae principalmente malas noticias. Más allá del apoyo de Buttigieg, su percepción de que es el candidato con más chances de ganar en noviembre, el argumento principal de su campaña, ha desaparecido desde enero. Mientras que el 41 por ciento hace dos semanas lo veía como el que más posibilidades tenía de vencer a Donald Trump, ahora sólo el 25 por ciento dice lo mismo.

La ventaja de Sanders sobre Buttigieg se basa en una ventaja de 14 puntos entre la mitad de los probables votantes de las primarias que dicen haber decidido a quién apoyar. Entre la mitad móvil que dice que se inclina hacia un candidato o que aún no ha elegido uno, Buttigieg (21 por ciento) y Sanders (19 por ciento) están casi a la par, con Warren (11 por ciento) y Biden (8 por ciento) muy por detrás. Del lado republicano, Trump sigue ganando de manera aplastante. El 91 por ciento dice que lo apoyará y sólo el 5 por ciento elige al ex gobernador de Massachusetts Bill Weld. En Iowa ganó con el 97 por ciento.

La encuesta de CNN New Hampshire realizada por la Universidad de New Hampshire se llevó a cabo del 4 al 7 de febrero entre una muestra aleatoria de 365 probables votantes primarios demócratas y 203 probables votantes primarios republicanos. Los resultados de los probables votantes primarios demócratas tienen un margen de error de muestreo de más o menos 5,1 por ciento. Es de más o menos 6,9 puntos entre los probables votantes primarios republicanos.