El Congreso de Estados Unidos rindió ayer homenaje al recientemente fallecido senador republicano John Mccain, en una ceremonia a la que no asistió el presidente Donald Trump, con quien mantuvo una larga disputa. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el vicepresidente del país, Mike Pence, se dirigieron a los asistentes en el recinto donde McCain, que murió a los 81 años, actuó por tres décadas. "El presidente me ha pedido que esté aquí en nombre de una nación agradecida", dijo Pence durante la ceremonia celebrada en el Capitolio, sede del Congreso estadounidense. "Siempre recordaremos que John McCain sirvió a su país, y John McCain sirvió honorablemente a su país", añadió Pence, quien calificó al senador republicano como "un patriota estadounidense".

El velatorio de cuerpo presente en el Capitolio es un raro honor que se concede a figuras políticas, lo que muestra el amplio respeto que cosechó McCain pese a las profundas diferencias con otros legisladores. Su ataúd fue cubierto con la bandera estadounidense y transportado por una guardia militar de honor. Luego el área fue abierta al público para que los asistentes pudieran darle el último adiós.

La larga disputa entre Trump y McCain reapareció esta semana, luego de que el mandatario rechazara hacer ondear la bandera a media asta hasta que aconteciera el funeral del senador. Trump luego rectificó su decisión ante la creciente presión. El presidente no fue invitado a hablar en ninguno de los homenajes. Sí lo harán los ex presidentes George W. Bush y Barack Obama durante el servicio religioso que tendrá lugar hoy en la Catedral Nacional de Washington, previo a su entierro mañana. McCain fue recordado como un héroe por su actuación en la Guerra de Vietnam, donde fue prisionero de guerra y estuvo cautivo durante más de cinco años. Miles de personas se despidieron de McCain el miércoles en Phoenix, capital de Arizona, su Estado natal, donde el ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden lo recordó como un "héroe".