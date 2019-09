El Congreso de EEUU avanza contra Trump y promete un testigo clave

El agente de inteligencia que es un anónimo denunciante en el centro de la investigación que llevó alas puertas del juicio político contra el presidente Donald Trump testificará en la Cámara de Representantes "muy pronto", aunque de manera que proteja su identidad, anticipó el legislador demócrata que dirige la investigación.

El denunciante, un agente de inteligencia que trabajó en la Casa Blanca y tuvo acceso a material secreto y cuya identidad no se ha hecho pública, trabaja para la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, confirmó el diario The Wall Street Journal la semana pasada. Por su denuncia, la Casa Blanca se vio forzada a revelar una transcripción de una llamada que el presidente Donald Trump con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el 25 de julio. El documento evidenció que el estadounidense presionó a Zelensky de forma directa e insistente para que investigara al ex vicepresidente y ahora aspirante presidencial de los demócratas, Joe Biden. A la vez, hay una acusación formal presentada por el informante que también sugiere que Trump frenó 400 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania como mecanismo de presión para que investigara a Biden. Ambos hechos decidieron a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, a iniciar los trámites previos al juicio político.

Sobre el testimonio del denunciante anónimo, la Cámara está esperando que los abogados de los denunciantes reciban las autorizaciones de seguridad, dijo el representante Adam Schiff (demócrata), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. "Obtendremos el testimonio sin filtrar la identidad", dijo Schiff en el programa político "This Week" del canal ABC. "Estamos tomando todas las precauciones" para proteger su identidad, añadió Schiff.

La transcipción de la llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y su par ucraniano Zelensky es clara. Trump intenta usar su poder para presionar a Ucrania para que investigue a Joe Biden, uno de cuyos hijos, Hunter, trabajó en Ucrania. El documento presentado por la Casa Blanca es una transcripción aproximada de la llamada telefónica. Revela que Trump, antes de pedir a Zelensky que investigara al hijo de Biden, le recordó que Estados Unidos le da gran auxilio militar a Ucrania. "Hacemos mucho por Ucrania", le dice Trump. Comparó esto con la exigua ayuda de Europa. Pero según el documento, Trump no estableció un vínculo explícito entre la ayuda de Estados Unidos —que había ordenado que se suspendiera una semana antes— y la investigación del hijo de Biden. Zelensky respondió que el presidente tenía "toda la razón" y que los países europeos "no estaban trabajando tanto como deberían trabajar para Ucrania".

Otro "favor"

El informante anónimo agrega que los funcionarios de la Casa Blanca actuaron para ocultar pruebas de las acciones del presidente, como la grabación de la conversación, que fue puesta en un nivel ultrasecreto. Trump le pidió al ucraniano que le hiciera otro favor, en relación con la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, con sede en Estados Unidos, que llevó a cabo un análisis de la red de computadoras del Comité Nacional Demócrata después de que ésta fuera violada por hackers de Rusia en 2016.

CrowdStrike concluyó que el ataque fue llevado a cabo por agentes rusos, hallazgo corroborado por las agencias de inteligencia estadounidenses y el fiscal especial Robert Mueller en la investigación del caso de interferencia rusa en las elecciones de 2016, que ganó Trump. Pero Trump ha puesto en duda repetidamente la conclusión de la participación rusa, y dijo en una entrevista en abril de 2017 que los hallazgos de CrowdStrike pueden no ser creíbles porque la compañía tiene "base ucraniana", lo cual es falso.

Schiff dijo ayer en "Meet the Press" de la NBC que él y otros demócratas aún tienen que decidir si el abogado personal del presidente, el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, debe testificar en la investigación. Giuliani dijo inicialmente que no cooperaría con la investigación de Schiff. Pero cambió rápidamente de posición. "Tengo que guiarme por mi cliente", es decir, Trump, dijo Giuliani. "Francamente, es su privilegio, no el mío. Si decide que quiere que testifique, testificaré".

Giuliani es una figura clave en la investigación. Como abogado personal del presidente, Giuliani presionó a Ucrania para que investigara a Biden y a su hijo Hunter, según la denuncia.

La Cámara baja, en manos demócratas, tiene el poder de iniciar el juicio político y hacer la acusación. A su vez, el Senado es cámara juzgadora, define la suerte del presidente. Para destituir al presidente se necesitan dos tercios de los votos, algo imposible en un Senado dominado por los republicanos.