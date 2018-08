El "Chicho Serna"

El presidente Mauricio Macri estuvo ayer en Colombia y lo primero que hizo fue agradecerle al país por "Chicho Serna, Bermúdez y Córdoba". En el Boca campeón de todo con Carlos Bianchi se destacaron muchos colombianos. Hoy, muchos años después, esos futbolistas son muy queridos por los hinchas.



"Queremos estar cada día más cerca del pueblo colombiano y encontrar más cosas en las cuales colaborar, como colaboraron (Mauricio) «Chicho» Serna, (Jorge) Bermúdez y (Oscar) Córdoba en aquella serie histórica de Boca cuando me tocó ser presidente", dijo Macri. Claro, estas declaraciones no cayeron muy bien en algunos argentinos que no podían creer lo que escuchaban. A otros, claro, les pareció simpatico. ¡Es que es muy hincha de Boca!