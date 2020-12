El chavismo atacó con dureza a Alberto Fernández por no defender a Maduro

En su programa semanal de televisión "Con el mazo dando", Cabello dijo que hay "falta de solidaridad" de parte del gobierno de Fernández con el régimen chavista, que se considera en perpetuo estado de guerra y agresión con el "imperio", o sea, los Estados Unidos.

"Muchos están peleados ahí (por Argentina) con el presidente (Fernández). El presidente de la Argentina es como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa' frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner", disparó Cabello, un ex teniente compañero del primer intento de golpe militar que perpetró Hugo Chávez en 1996, contra el presidente democrático Carlos Andrés Pérez. Cabello fue dado de baja por su participación en esa violenta asonada militar.

Cabello continuó de manera abiertamente contradictoria con lo que acababa de decir: "No lo estoy criticando, ni me meto en asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Se sienten superiores...están en la mira del imperialismo".

Insultos en TV

Pero Cabello no fue el único que criticó al presidente argentino. El sábado por la noche, en el canal del Estado, el constituyente Mario Silva lanzó una ráfagaa de insultos contra Alberto Fernández. "El presidente de la Argentina no representa al pueblo argentino y al luto de Diego Armando Maradona", dijo Silva en su programa La Hojilla, un clásico espacio chavista en la televisión pública desde los tiempos de Chávez .

Silva atacó a Fernández por la difusión que le dio a un mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, por la muerte de Diego Maradona. En su carta pública, Macron alude a la relación que Maradona tuvo con Fidel Castro y Hugo Chávez. "Maradona también vivirá esta alegría popular en otros terrenos. Pero sus visitas a Fidel Castro y Hugo Chávez tendrán el sabor amargo de la derrota; es en la cancha donde Maradona hizo la revolución", escribió Macron.

"Nos da 'asquito' aquello que se distancia de la revolución bolivariana o del comandante Fidel Castro o del comunismo Hablan solamente de fútbol, cosa que es válida, pero cuando nosotros vemos un presidente como Alberto Fernández dar una loa babosa a los comentarios tan 'hermosos', tan 'preciosos' de Macron, y no decir nada de la carta sentida que le envió al pueblo argentino y no al presidente (el presidente Nicolás Maduro) porque el presidente de la Argentina no representa al pueblo y al luto de Diego Armando Maradona", concluyó en manera bastante confusa Silva.

"A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro como legítimamente electo. Lo que nos da mucho asco es la acción suya, hacerse el tonto, el pendejo (en Venezuela significa "tonto"). Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida sobre nuestro Diego Armando Maradona", remachó Silva.

"Nosotros fuimos consecuentes con la Argentina mucho tiempo. Nosotros hemos estado al lado del pueblo argentino en sus luchas, y es muy mezquina esa actitud de parte del presidente argentino ¿Qué busca? ¿Caerle bien al Fondo Monetario Internacional (FMI), a los sectores empresariales de la Argentina?", se preguntó el constituyente Silva.

La ráfaga contra Fernández remarca las distancias que existen entre el aislado régimen de Nicolás Maduro y el gobierno argentino, muy preocupado por reanudar lazos con no solo Estados Unidos y el FMI, sino también con Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, todos países muy enfrentados al chavismo gobernante. El gobierno de Fernández no ha sido claro en su relación con el régimen de Venezuela. No ha salido del Grupo de Lima, que reúne a gobiernos latinoamericanos que enfrentan al chavismo y se solidarizan con la oposición democrática, pero tampoco se ha alineado con el aislado mandatario Maduro, cuyo mandato surge de unas impugnadas elecciones presidenciales en 2018, no reconocidas por el Grupo de Lima, la OEA, Estados Unidos, ni los 28 países miembros de la Unión Europea.