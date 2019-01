Tras ser consultado por el juez Brian Cogan, el narcotraficante mexicano se levantó de su silla y declaró que no hablará en el proceso judicial. "He hablado con mis abogados y me voy a reservar", fueron sus palabras. "¿Reservar?", le preguntó Cogan, sin entender. "Sí, este, yo no voy a...", aclaró Guzmán antes de que su intérprete terminara la frase diciendo "testificar", es decir, rendir declaración.

Guzmán anunció su decisión en el día 35 del juicio, justo después de que la fiscalía anunciara que terminó de presentar pruebas y llamar a testigos. En total, la fiscalía ha llamado a 56 testigos, trece de los cuales fueron socios o colaboraron de alguna forma con El Chapo Guzmán.

Un abogado de El Chapo, Jeffrey Lichtman, dijo que hoy planea llamar a dos testigos. Se trata de dos agentes de la agencia antidrogas estadounidense DEA que entrevistaron al ex socio de Guzmán, Alex Cifuentes y a su hermano, Jorge. Ambos testificaron en el juicio. Lichtman planea presentar contradicciones en el testimonio de ambos Cifuentes, quienes trabajaron con Guzmán durante años. Cogan dijo que mañana se darán los argumentos de cierre de la fiscalía y que el jueves planea escuchar a los abogados. Es posible que entonces las deliberaciones del jurado arranquen el viernes.

Cuando Guzmán habló, el juez Cogan le preguntó si él entendía que era decisión suya la de testificar o no. Guzmán respondió que sí. "Ellos (mis abogados) ya me asesoraron y estoy de acuerdo", señaló. Uno de sus abogados, William Púrpura, dijo al juez que le explicó a Guzmán lo que podría ser un contra-interrogatorio de la fiscalía. Aunque no lo dijo, se entrevé que las preguntas de los fiscales a Guzmán podrían resultar en algo desastroso para su defensa.

El lunes acabó su testimonio un ex guardaespaldas y ex piloto de Guzmán, Isaías Valdez. También habló un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, quien explicó fotografías y videos que muestran el túnel por el cual escapó de la cárcel Guzmán en 2015.

El narco teme que, en caso de testificar, la fiscalía lo abrume con preguntas y por esto prefirió no declarar