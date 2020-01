El catalán Puigdemont ya ocupa una banca en el Europarlamento

El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y su ex consejero Antoni Comín, prófugos de la justicia española desde hace 26 meses, se sentaron ayer en sus escaños del Parlamento Europeo.

Protegidos por la plana mayor del independentismo catalán, Puigdemont se propuso hacer de la crisis catalana "un asunto europeo". Horas antes, el Tribunal Supremo español puso en marcha el engranaje para que el Parlamento Europeo decida si retira la inmunidad a ambos diputados.

Puigdemont y Comín recibirán casi 70.000 euros cada uno de la Eurocámara en salarios atrasados

El ex presidente catalán no pudo darse un baño de masas en Estrasburgo. Apenas 200 activistas llegados de Cataluña acudieron a saludar la toma de posesión de Puigdemont, cuando hace seis meses hasta 10.000 personas se desplazaban a la ciudad alsaciana para apoyar a los líderes independentistas, por entonces excluidos de su escaño. Sí acudieron a Francia los líderes de los dos partidos que integran el Gobierno catalán, liderados por los presidentes de la "Generalitat", Quim Torra, y del Parlamento catalán, Roger Torrent, así como importantes dirigentes de los partidos Junts per Catalunya y ERC. Junts per Catalunya ve la llegada de los dos políticos a la Eurocámara como una oportunidad para su propósito de "internacionalizar" el plan secesionista. "Hoy podemos decir que la crisis catalana ha impactado profundamente en los fundamentos constitucionales de la UE y es imposible que la UE siga mirando hacia otro lado", dijo el ex presidente.

Puigdemont portaba un cartel que pedía la libertad del líder de ERC Oriol Junqueras, pero que guardó obedientemente cuando así se lo pidió un funcionario de la Cámara. Antes, había podido charlar con algunos compañeros de la bancada de diputados "no inscritos", entre ellos el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage. En todo caso, el separatismo catalán tiene desde ayer dos eurodiputados que harán de voceros en la Eurocámara.