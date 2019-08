El británico amenaza no pagar una enorme deuda que debe a Bruselas

El primer ministro británico, Boris Johnson, planteará hoy a Bruselas la amenaza de retener 30.000 millones de libras --unos 33.000 millones de euros-- de los que debe Londres a la UE para forzar así una renegociación del Acuerdo de Retirada del Brexit, según informa el diario Mail on Sunday.

“Boris quiere un acuerdo justo para la salida de Reino Unido a cambio de los miles de millones que pagaría”, ha explicado una fuente del Gobierno en declaraciones al periódico. “El primer ministro siempre ha dicho que fue un gran error” cerrar unas cifras concretas antes de que se terminara de concluir el acuerdo. Johnson presentará su postura durante la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, lo que supone reducir sustancialmente los 39.000 millones de libras, la cantidad que se comprometió a pagar la antecesora de Johnson, Theresa May.

La propuesta, que previsiblemente será rechazada de plano por la UE, tiene que ver con las especulaciones lanzadas desde el propio Gobierno sobre la convocatoria de elecciones anticipadas en otoño que supondrían una campaña agresiva con promesas de rebaja de los impuestos a los carburantes.

Las cifras son el resultado de los estudios de los expertos legales del gobierno británico que creen que en caso de Brexit sin acuerdo Reino Unido tendría solamente obligación de pagar 9.000 millones de libras porque no habría costes asociados con el periodo de transición previsto en el Acuerdo de Retirada de May, rechazado reiteradamente por el Parlamento británico.

Johnson se ha mostrado contrario a un Brexit sin acuerdo, pero ha advertido de que si no se renegocia y se elimina el 'backstop' o plan de emergencia, saldrá igualmente de la UE el 31 de octubre, sin acuerdo. Johnson replicó a Donald Tusk. Mientras viajaba a Francia, le dio una réplica a Tusk. Johnson dijo que los destinos de ambos estaban atados por el espinoso asunto de la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda. Todo el mundo quiere mantener la frontera abierta, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo. "Les digo a nuestros amigos de la UE que si no quieren un Brexit sin acuerdo, entonces tenemos que deshacernos del `backstop' (salvaguarda) del tratado", dijo Johnson. "Si Donald Tusk no quiere ser considerado como el "Señor Brexit Sin Acuerdo', espero que él también lo tenga en cuenta".Horas antes Tusk había apodado de esa forma a Johnson, que usa la amenaza de un Brexit sin acuerdo como instrumento de negociación al límite. Un juego peligroso que puede terminar mal si llega la fecha fatídica del 31 de octubre sin acuerdo entre la UE y Londres.