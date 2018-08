El banquero que ayudó dos veces a sacar a la economía brasileña de terapia intensiva

El ex banquero Henrique Meirelles ocupó puestos clave del área económica con gobiernos tanto de izquierda como de derecha en Brasil. Ahora promete estabilidad, sensatez y... más recortes, si en octubre resulta electo presidente. Un programa que acaso explique sus dificultades para despegar del 2 por ciento de intenciones de voto que le atribuyen las encuestas. "La mayoría de los candidatos propone soluciones mágicas para la economía. No hay soluciones mágicas! Digo eso con la experiencia de quien ayudó dos veces a sacar a Brasil de la unidad de cuidados intensivos", escribió Meirelles, en Twitter. Meirelles calmó los temores de los mercados al frente del Banco Central de Brasil bajo la presidencia del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Y como ministro de Hacienda de Michel Temer aplicó a partir de 2016 un programa de recortes drásticos de gastos, para sacar a la mayor economía latinoamericana de dos años de recesión. En abril renunció al cargo y adhirió al partido de centroderecha de Temer, el MDB, para lanzarse al ruedo electoral. Pero su mensaje hasta ahora no ha calado, en un país donde la recuperación económica es tímida y el reflujo del desempleo más lento aún, con 13 millones de personas en busca de trabajo.

Meirelles, candidato oficialista de un gobierno impopular, cuenta entre sus rivales al ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, del PSDB, con 6 por ciento de intenciones de voto, que disputa su mismo espacio político. "Meirelles tiene apoyo (de los mercados), pero no es un gestor público. Alckmin ya tiene un historial y tiene más posibilidades", dijo Alex Agostini, economista jefe de la consultora Austin Rating. Tampoco goza de un respaldo partidario unánime. Para colmo de males, la eficacia de sus medidas fue cuestionada con la ralentización de la economía en los últimos meses, bajo los efectos de tensiones internacionales y de una huelga de camioneros que en mayo paralizó al país. Las previsiones de crecimiento en 2018 cayeron de casi 3 por ciento a inicios de año a 1,5 por ciento. El analista Silvio Campos Neto, de la consultora Tendencias, señala que esas dificultades son difícilmente achacables a Meirelles, pero que no mejoran en nada una apuesta electoral que ya era "inviable no solo por el contexto económico, sino también político".