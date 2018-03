"El ataque contra Skripal fue obra del Kremlin"

El químico ruso que reveló por primera vez la existencia del agente nervioso Novichok dijo que solo los rusos pueden estar detrás de la utilización de esa arma química en Gran Bretaña contra el ex espía Serguei Skripal y su hija. Vil Mirzayanov, de 83 años, quien llegó a EEUU en 1995. Fue él quien reveló en los años 90 la existencia de esa clase de agentes nerviosos ultra poderosos, primero en los medios rusos durante la apertura que conllevó el colapso de la Unión Soviética, y luego, con fórmulas químicas en su libro "State Secrets" (Secretos del Estado), publicado en 2007.

Desde su casa en Princeton, Nueva Jersey, Mirzayanov dijo estar convencido de que Rusia llevó adelante el ataque como forma de intimidar a los opositores al presidente Vladimir Putin. "Sólo los rusos" desarrollaron en secreto este tipo de agente nerviosos, afirmó.

La única otra posibilidad, agregó, es que alguien haya utilizado las fórmulas publicadas en su libro para fabricar la sustancia. Indicó que los rusos podían argumentar que tal vez alguien lo sintetizó y "podrían culparme a mi". Esta es la primera vez que el agente nervioso, que llevó 15 años desarrollar y que fue probado en animales, fue utilizado para intentar asesinar a una persona, dijo Mirzayanov. ¿Por qué ahora? Mirzayanov dijo creer que el Kremlin quiere intimidar a los enemigos de Putin. Puso como ejemplo la hipótesis de que alguien abandone Rusia con material comprometedor para el presidente Donald Trump en relación a la investigación sobre si su campaña electoral coludió con Moscú para ayudarlo a derrotar a Hillary Clinton.

Efectos incurables

Un ataque con Novichok es horrendo y no tiene cura, agregó y detalló que medio gramo es suficiente para matar a una persona de 50 kilos. A una persona expuesta al agente nervioso primero se le nubla la visión, y si no se le aplica un antídoto, luego sufre violentas convulsiones y no puede respirar. "Vi el efecto en animales: en conejos, perros. Es horrible", señaló. Aún si no mueren, Skripal y su hija sufrirán por el resto de sus días, predijo. Este agente nervioso es fácil de administrar porque es binario, es decir que es el resultado de la mezcla de dos sustancias que individualmente son inofensivas. Ello permite que ambos componentes sean transportados sin riesgos, y luego se mezclan para fabricar el agente.