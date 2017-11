El alcalde de Caracas se escapó al extranjero y denunció a Maduro

El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, viajó este viernes a Madrid desde Colombia, adonde llegó tras burlar el arresto domiciliario impuesto desde 2015 por el régimen chavista. El gobierno lo acusa de "conspiración", algo rutinario en casos de líderes opositores perseguidos por los jueces chavistas.

El dirigente opositor partió este viernes en un vuelo de la aerolínea Avianca que lo llevará al aeropuerto de Barajas, en la capital española. Lorena Arraiz, portavoz del dirigente, también confirmó el traslado de Ledezma desde la capital colombiana a Madrid, donde reside su esposa Mitzy Capriles. De 62 años y uno de los opositores encarcelados más emblemáticos de su país junto con Leopoldo López, también preso en su vivienda, Ledezma aseguró que pudo fugarse con ayuda de militares venezolanos.

"Fue una travesía peliculesca, pasar más de 29 puestos entre la Guardia Nacional y policía de gobierno", declaró a medios colombianos en Cúcuta. Antes de emprender vuelo a Bogotá, Ledezma clamó ayuda a Colombia, el país adonde han huido magistrados destituidos y la ex fiscal general Luisa Ortega, quien está bajo protección del gobierno tras alegar ser una perseguida política. "Mi voz se une a la coral de voces de venezolanos que han pedido auxilio de Colombia", afirmó el mandatario caraqueño.

Diálogo con Santos

El vicepresidente colombiano, scar Naranjo, dijo en Washington que la presencia del dirigente opositor "en Colombia sería transitoria mientras llega a España". El alcalde caraqueño afirmó haber hablado por teléfono con el presidente Juan Manuel Santos, cuya administración ha sido una de las más críticas con la dictadura de Maduro.

"Esa llamada y esa palabra no son una solidaridad con la oposición, son una solidaridad con la democracia venezolana", dijo Ledezma en una entrevista en Bogotá con el canal NTN 24, donde apareció con una camisa clara y una bandera venezolana colgada al hombro.

El opositor venezolano aseguró haberle transmitido al mandatario colombiano sus reparos al diálogo previsto para diciembre en República Dominicana entre oposición y oficialismo, por considerarlo una "parodia". El alcalde ingresó a Colombia por "vía terrestre" por el puente internacional Simón Bolívar, de la población de Villa del Rosario, aledaña a Cúcuta, donde realizó su registro migratorio conforme a la ley.

Ledezma dijo que huyó de Caracas porque militares y miembros de la inteligencia venezolana le informaron de un plan del gobierno en su contra, aunque no ahondó en la denuncia. "Yo no quiero ser rehén de una tiranía, que me usen para doblegar una oposición", afirmó el alcalde, quien reiteró que burló el arresto sin consultarle a su "esposa e hijas" y no dio pistas claras sobre sus próximos pasos. "La brújula mía tiene varios destinos, voy a hacer un peregrinaje por todo el mundo", afirmó.

En Caracas, varias patrullas del servicio de inteligencia estaban frente a la casa de Ledezma y alrededores, en el este de la ciudad. Acusado por el régimen de Maduro de formar parte de una supuesta conspiración, Ledezma fue detenido el 19 de febrero de 2015. Fue retirado con extrema violencia por uniformados encapuchados de los servicios de su despacho de alcalde. Dos meses después recibió casa por cárcel debido a motivos de salud, aunque el 1º de agosto pasado fue llevado nuevamente a la prisión militar Ramo Verde, en las afueras de Caracas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le revocara la prisión domiciliaria, acusándolo de "planear fugarse". Fue sacado a empujones de su casa por agentes encapuchados de los servicios de inteligencia militar y llevado a Ramo Verde. La causa real del brutal arresto es que había difundido un video en el que criticaba los errores de sus compañeros de la alianza Mesa de Unidad Democrática (MUD) y pedía sinceridad en sus acciones. Tiempo después de eso fue devuelto al arresto domiciliario, bajo la presión de figuras internacionales.

No a la Constituyente

Tanto él como López cuestionan a Maduro y rechazan la Asamblea Constituyente de plenos poderes que rige en Venezuela, por iniciativa del mandatario y cuya autoridad desconocen Estados Unidos y numerosos países de la región, incluidos Colombia y Argentina, entre varios más. La Constituyente es doblemente irregular: por un lado, fue elegida con un padrón electoral alterado, y con números sospechosos de votantes (votó el 41 por ciento del padrón, según el régimen, todos a favor. Pero la misma empresa a cargo del sistema informático desechó ese porcentaje. Se cree que votó entre 12 y 15 por ciento del padrón. Por otro lado, el autoproclamado de asamblea "plenipotenciaria" es inconstitucional y destruye la división de poderes.

Ledezma arremetió de nuevo contra el presidente venezolano y pidió su salida del poder.

"Es hora de que se haga a un lado y permita un gobierno de transición. Maduro no puede seguir torturando al pueblo de Venezuela; Maduro está matando de hambre al pueblo de Venezuela", dijo.

Caracas no se ha pronunciado sobre la fuga del líder opositor.

Por su parte, la también opositora María Corina Machado afirmó que Ledezma estaba en riesgo en Venezuela.

"Sé que su vida corría peligro por la posición que asumió con firmeza y coherencia ante la pretensión de reeditar el falso diálogo", escribió en redes sociales.

Asimismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó la fuga del alcalde.

"Mi saludo a Antonio Ledezma, referente moral de #Venezuela, ahora libre para liderar la lucha desde el exilio para la instauración del sistema democrático en su país", expresó en Twitter. Almagro ha respaldado como pocos a la oposición venezolana.

adiós, colombia. Ledezma saluda a los colombianos antes de embarcarse en un avión rumbo a España.