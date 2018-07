La Unión Europea (UE) y Estados Unidos acordaron ayer sorpresivamente poner fin a su disputa comercial durante la reunión de crisis entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la Casa Blanca en Washington. Trump y Juncker acordaron iniciar conversaciones sobre la eliminación de aranceles a bienes industriales. Además, de acuerdo con la UE, la imposición de aranceles adicionales a las importaciones de automóviles europeos que evaluaba Trump salió de momento de la mesa de negociaciones. Ambas partes quieren hablar sobre una equiparación de los estándares y trabajar de forma conjunta en una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), explicó Juncker. Trump dijo que en el futuro la UE importará más porotos de soja y gas líquido de EEUU. "Nos encontramos justo aquí en la Casa Blanca para dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Una etapa de estrecha amistad (y) fuertes relaciones comerciales en la que ganaremos los dos", dijo Trump.

Juncker añadió que el acuerdo fue alcanzado bajo el entendimiento de que durante las negociaciones en curso no se impondrán nuevos aranceles y que serán revaluados los nuevos aranceles al acero y al aluminio. Trump subrayó que no se va a violar el espíritu del acuerdo, aunque no dijo expresamente que no se impondrán nuevos aranceles. Afirmó que también debía ser solucionado el problema de los "aranceles en represalia" en referencia a los aranceles que la UE ya impuso en reacción a las medidas estadounidenses.

Juncker viajó a Washington para intentar evitar una mayor escalada del conflicto comercial entre EEUU y la UE. Trump había impuesto aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio. La UE respondió aplicando aranceles punitivos a productos estadounidenses como el whisky, los vaqueros y las motocicletas. Además, Trump sopesaba la imposición de aranceles adicionales a las importaciones de autos europeos. Ante esta amenaza, la UE había preparado ya nuevas represalias. En su sorpresiva conferencia de prensa —originalmente no estaba prevista—, Trump habló de un "gran día". Poco antes, el presidente había descrito a la UE como "enemigo" en cuestiones comerciales.

Trump explicó que las dos partes acordaron trabajar en la eliminación de aranceles, barreras comerciales y subvenciones para bienes industriales. El objetivo es eliminar barreras comerciales en servicios y productos químicos, farmacéuticos y médicos.