EEUU sancionó a una empresa argentina que organizó las elecciones venezolanas

Las elecciones del 6 de diciembre, a las que no se presentó la oposición mayoritaria y que no fueron reconocidas por la comunidad internacional democrática, otorgaron la mayoría absoluta de escaños al oficialismo. El Legislativo era el único poder que no dominaba el régimen chavista desde que fuera derrotado en las elecciones de diciembre de 2015, en la que muchos analistas consideran las últimas elecciones legítimas que se han visto en Venezuela.

Al anunciar las sanciones, el secretario de Estado Mike Pompeo identificó a la filial venezolana ExCle CA, e informó que su codirector, administrador y accionista mayoritario, el empresario con doble ciudadanía argentina e italiana Guillermo Carlos San Agustín, y otro codirector, presidente y accionista minoritario, el venezolano Marcos Javier Machado Requena, también fueron alcanzados por la medida. Esto significa que tanto la empresa como los dos directivos verán cualquier activo que tengan en Estados Unidos o bajo jurisdicción estadounidense congelados, y, además, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses a hacer negocios con ellos.

El Departamento de Estado acusó a Ex-Cle CA no solo de aportar el software que permitió “manipular los resultados" electorales, sino de convencer a las autoridades electorales de comprarles máquinas de votación chinas, “a través del sistema financiero ruso” para evitar las sanciones estadounidenses.

La empresa argentina Ex-Cle fue fundada en 1998 para ofrecer “soluciones que integran tecnologías de última generación a sistemas de procesamiento de datos, utilizando la biométrica y de gestión de empresas como herramientas clave”, según su página web. En 2004 abrió su oficina en Venezuela y, según informa, comenzó a ofrecer servicios a empresas y entidades gubernamentales.

Pompeo explicó que sancionó a la filial venezolana y a sus directivos por participar con su tecnología en las recientes elecciones legislativas, que fueron boicoteadas por los principales partidos opositores, intervenidos por el Estado en los últimos meses y a los que se les retiró su personería y símbolos, los que fueron entregados a figuras afines al chavismo.

Pese a una abstención récord, de entre más del 70% según cifras oficiales y más del 80% según la oposición el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional. Casi ninguna nación democrática, empero, reconoció estos resultados. Maduro recibió el reconocimiento y respaldo de sus aliados: Irán, China, Rusia, Bielorrusia, Cuba y Nicaragua. Sólo Bolivia reconoció el resultado entre las naciones democráticas de la región.