EEUU recupera empleos en plena pandemia y Trump celebra

La economía de Estados Unidos sumó 2,5 millones de empleos y la tasa de desempleo cayó a 13,3 por ciento en mayo frente al 14,7 por ciento de abril, una noticia positiva que sorprendió a todos en medio de la recesión a raíz de la pandemia. La noticia la dio el Departamento de Trabajo. El 14,7 por ciento de abril fue un máximo histórico desde 1939. Apenas en febrero, EEUU había llegado a un récord de empleo en más de 50 años, con apenas 3,5 por ciento de desempleo. Los millones de desempleados que se crearon desde el inicio de la pandemia reciben el seguro estatal. Además en EEUU una parte sustancial de los nuevos desempleados no son "despedidos", sino "licenciados". La relación laboral no se termina, como cuando hay un despido, sino que se suspende. Por esto se emplea el término "licencia" (furlough) y no despido (dismissal, lay off o firing, en inglés).

El aumento de empleos en mayo indica que las empresas han estado recontratando rápidamente a sus trabajadores licenciados a medida que los estados reanudan sus actividades económicas. La primera interpretación de las cifras es que el colapso del mercado laboral provocado por el coronavirus ha tocado fondo. El número de personas que solicitan el seguro de desempleo ha disminuido durante nueve semanas consecutivas. Además, el número total de personas que reciben dicha ayuda se ha estabilizado. Según el sitio web especializado Trending Topics, el número de desempleados efectivos, que perdieron su trabajo en forma permanente, cayó en 2,1 millones a 21 millones en total. Mientras que los "licenciados" o despedidos temporarios cayeron en 2,7 millones, a 15.3 millones. Pese a la buena noticia, tomará meses para todos los que perdieron su trabajo en abril y marzo recuperar su empleo. Algunos economistas pronostican que la tasa podría permanecer en dos dígitos hasta las elecciones de noviembre e inclusive el próximo año. Aunque los economistas pronosticaban que el desempleo iba a llegar a casi 20 por ciento en junio-julio.

El aumento de mayo indica que miles de comercios, restaurantes, gimnasios y otras empresas reabrieron y recontrataron más rápidamente de lo que esos analistas habían pronosticado. Las noticias hicieron que las acciones subieran fuertemente en Wall Street.

"Estamos presenciando la fase más fácil de crecimiento a medida que las personas dejan atrás los despidos temporales y vuelven con sus empleadores'', dijo el economista de Harvard Jason Furman, ex funcionario del presidente Barack Obama. "Y una vez que los empleadores terminen de recontratrar, tendrá que proceder el trabajo de recuperación, mucho más duro y más largo'', agregó.

El presidente Donald Trump aclamó la recuperación del empleo en mayo, diciendo que la única cosa que puede detener la economía de EEUU ahora es la política de sus adversarios demócratas. "Esto nos lleva a un largo período de crecimiento", dijo Trump desde la Casa Blanca. "Volveremos a tener la economía más fuerte y grande del mundo". El presidente visitó una empresa de productos medicinales en Maine y firmó una extensión hasta fin de año del popular Programa de Protección de Cheques de Pago, que presta dinero a los pequeños negocios. El programa tiene un fondeo de 350 mil millones de dólares.