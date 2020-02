EEUU le da un gran respaldo bipartidarioa Juan Guaidó

Un día después de su reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente interino de Venezuela designado por el Congreso, Juan Guaidó, mantuvo ayer un encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo, y con la líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi. Guaidó había hecho previamente una gira por Europa que lo llevó a encontrarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el premier británico, Boris Johnson y la canciller de Alemania, Angela Merkel, además del jefe de las Relaciones Internacionales de la Unión Europea, Jospe Borrell.

En Estados Unidos, el jefe de la oposición y presidente interino designado por el Parlamento también logró ser agasajado por las máximas instancias del Estado. Con Pompeo y Pelosi mantuvo encuentros fueron privados, pero de los que hubo registro con fotos oficiales. Con Pompeo saludaron a la prensa y luego se retiraron, mientras que con Pelosi brindaron una breve conferencia de prensa. "Junto al secretario de Estado de EEUU hicimos un seguimiento a nuestros acuerdos. Vamos a ejercer más presión y medidas hacia la dictadura (de Maduro) y el conglomerado criminal internacional que representa", manifestó el titular de la Asamblea Nacional venezolana en Twitter, una vez finalizado el encuentro.

El presidente interino de Venezuela también se reunió con Mark Green, administrador de la Agencia internacional para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés). "Seguimos trabajando para nuestra gente, para los venezolanos, con el respaldo de Estados Unidos, América Latina y Europa. Los venezolanos están enfocados en obtener soluciones, hemos construido capacidades sin duda, pero este año debe ser de los venezolanos para realizaciones y lograr nuestras metas", destacó el líder opositor.

En el encuentro como Mike Pompeo, el norteamericano le ratificó a Guaidó el apoyo a Venezuela y la articulación para combatir la campaña de ataque que el régimen de Nicolás Maduro ha empleado contra la ayuda humanitaria enviada por Washington y otros países de la comunidad internacional. Guaidó goza del reconocimiento oficial como presidente interino de Venezuela de 59 naciones, como recordó el martes a la noche Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión ante la Asamblea Legislativa. Guaidó estaba en las tribunas como invitado especial.

Ayer, el líder venezolano brindó una breve conferencia de prensa en Washington junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, desde el Capitolio. La demócrata agradeció a Guaidó "por su coraje y su liderazgo" para hacer frente al régimen chavista. "Queremos elecciones libres y justas, vínculos fuertes entre nuestros países y la liberación de los ejecutivos petroleros apresados (ver aparte) por el régimen corrupto de Maduro", enumeró Pelosi, demostrando que en cuanto a Venezuela, no hay diferencias con los republicanos y Donald Trump. "La situación en Venezuela es un desafío mundial. Y estamos con usted, señor presidente Guaidó, en esa lucha", agregó. Guaidó agradeció "el recibimiento" que tuvo en el Congreso de EEUU. "Es una causa venezolana, latinoamericana, contra una dictadura que alberga terroristas y narcotraficantes para desestabilizar la región. Debemos poner fin al régimen de terror que destruyó Venezuela, que inunda de narcotráfico las calles de EEUU y el Caribe". Guaidó también tiene previsto reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. "Estamos insistiendo en todo momento que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad, es a la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes", agregó.

Estados Unidos advirtió a Maduro si Guaidó no puede volver a salvo a Caracas. "Esperamos que el régimen haga el cálculo, particularmente después de este viaje, que el apoyo a Guaidó es fuerte y que la cualquier movimiento en su contra sería error del régimen", señaló Elliott Abrams, representante del gobierno de Trump para Venezuela.

Represalia en Caracas

Seis ejecutivos petroleros estadounidenses que se encontraban bajo arresto domiciliario en Venezuela fueron llevados p or la policía a lugares desconocidos de detención, horas después que el presidente Donald Trump se reuniera en la Casa Blanca con Juan Guaidó. Alirio Rafael Zambrano, hermano de dos de los detenidos, dijo que los ejecutivos de Citgo fueron sacados abruptamente de sus hogares de noche por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Zambranoi ndicó que se desconoce el paradero de todos ellos. “Exigimos saber que se encuentran bien, y exigimos su liberación’’, escribió en redes sociales.