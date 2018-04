EEUU exige cambios drásticos al acuerdo nuclear de Irán

Durante su visita a Israel y Arabia Saudita, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró que su país abandonará el acuerdo nuclear con Irán si no se mejora ese documento. "El acuerdo es muy deficiente", dijo tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido muy claro al respecto, añadió Pompeo. "Si no puede ser mejorado, el acuerdo será anulado", advirtió. Les estaba hablando a Irán y sus aliados directos, pero también a Alemania y Francia, cuyos jefes de gobierno defendieron en días recientes el acuerdo nuclear con Teherán. El acuerdo fue forjado de manera multilateral, pero bajo el impulso de los EEUU de Barack Obama. Trump ha sido un fuerte crítico del documento desde la campaña de 2016.

Durante su visita a Arabia Saudita, el principal rival de Irán en la región, Pompeo calificó a este último país como "el mayor promotor del terrorismo en el mundo. No vamos a ignorar la enorme dimensión del terrorismo iraní", agregó. Subrayó que su gobierno buscará reparar el acuerdo junto con sus socios europeos. Pero estos intentan salvar el acuerdo alcanzado por Barack Obama. La canciller alemana, Angela Merkel, habló por teléfono con el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra británica Theresa May. Los tres se pronunciaron a favor de que Estados Unidos siga en el acuerdo nuclear, según comunicó el portavoz alemán Steffen Seibert.

El acuerdo firmado en 2015 por Irán y seis potencias —Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China— compromete al país persa a limitar drásticamente durante al menos una década importantes áreas de su programa nuclear con el fin de que no pueda desarrollar la bomba, a cambio del levantamiento de sanciones y la normalización de las relaciones comerciales. Netanyahu, que acusa a Teherán de seguir buscando la bomba nuclear en secreto, es el más duro crítico del documento, y también ha exigido que sea anulado o mejorado. Pero las dudas en la comunidad internacional sobre la validez del acuerdo van más allá de Israel, dados los numerosos antecedentes de ocultamiento de instalaciones nucleares a los inspectores de la ONU en que ha incurrido Teherán.

Trump debe decidir antes del 12 de mayo si su país prolonga la suspensión de sanciones contra Irán, lo que en la práctica supone una decisión sobre la permanencia o salida del pacto nuclear.

Negativa de Rohani

El presidente iraní, Hassan Rohani, rechazó realizar modificaciones al acuerdo. "El acuerdo nuclear no puede renegociarse y los compromisos iraníes no irán más allá de este acuerdo", dijo en conversación telefónica con el francés Emmanuel Macron. Al mismo tiempo, sostuvo que Irán está dispuesto a negociar por separado sobre la situación en Medio Oriente, en especial sobre "la estabilidad y la seguridad en la región, sobre todo para combatir al terrorismo". Para Irán, "terrorismo" se refiere a los grupos armados enemigos de su régimen y de su aliado sirio, Assad. En cambio, no se aplica a sus aliados chiítas, como el libanés Hezbolá o a las milicias chiítas iraquíes.