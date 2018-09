EEUU ataca a la CortePenal Internacional

El asesor de seguridad nacional del gobierno estadounidense, John Bolton, lanzó un duro ataque contra la Corte Penal Internacional (CPI), después de que la fiscal jefe pidiera una investigación por posibles crímenes de guerra de Washington en Afganistán.

"Dejaremos morir a la Corte Penal Internacional", que supone un ataque a la soberanía estadounidense, dijo en Washington. Estados Unidos no apoyará al tribunal, no cooperará con él y no entrará en él, dijo criticando el apoyo que dan al tribunal los países de la Unión Europea, que calificó de un "dogma". Bolton reaccionó a la petición de la fiscal jefe del tribunal de La Haya de iniciar una investigación a miembros de las fuerzas militares estadounidenses y los servicios secretos por posibles crímenes de guerra en Afganistán. En un informe de noviembre de 2016, la fiscal jefe Fatou Bensouda atribuyó a militares y miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) torturas o trato brutal a prisioneross entre 2003 y 2004. La CIA está implicada en prácticas como privación de sueño o el "waterboarding" (ahogamiento simulado) de prisioneros. Estados Unidos no reconoce a la CPI pero Afganistán sí.