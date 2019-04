Ecuador detiene a un colaborador

Un juez de Ecuador ordenó detener al sueco Olaf Bini, investigado por su relación con Julian Assange. Bini fue detenido en Ecuador poco después de que el gobierno entregara a Assange a las autoridades británicas después de siete años asilado en la embajada ecuatoriana en Londres.

Bini fue arrestado en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón. Tras el arresto, fue interrogado y el juez ordenó inmovilizar sus cuentas bancarias. La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, ha explicado que Bini residía desde hace cinco años en Ecuador y que tenía vínculos con Wikileaks. Además, ha señalado dos viajes de Bini a Perú y España, que coinciden con viajes del ex ministro de Exteriores Ricardo Patiño, quien otorgó el asilo a Assange. "No podemos permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería o espionaje", ha apuntado la ministra. Bini y dos hackers rusos habrían hecho actos de desestabilización con hombres del ex presidente Rafael Correa.