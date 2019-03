Dos cohetes palestinos cayeron sobre la región de Tel Aviv

Grupos armados palestinos lanzaron anoche una salva de cohetes contra la región de Tel Aviv, un blanco inusual en este tipo de agresiones. El sistema antimisiles Iron Dome se activó y derribó uno de los cohetes palestinos, mientras el otro cayó en zonas despobladas. Habitualmente los cohetes palestinos caen sobre el sur de Israel, por lo que llamó la atención el uso de misiles de mucho mayor alcance. En plena campaña electoral de Israel, anoche se descontaba que la represalia del primer ministro Benjamin Netanyahu llegaría muy pronto.

La llegada de al menos dos cohetes desde Gaza activó el sistema Iron Dome (Cúpula de Hierro). El sistema interceptó uno de los cohetes, mientras que el segundo aterrizó en un área abierta. No hubo informes de daños o bajas. Algunos medios israelíes afirmaban que el Iron Dome no había logrado ninguna interceptación. El segundo cohete no fue derribado porque su trayectoria, seguida de cerca por los radares del Iron Dome, indicaba que caería en una zona despoblada, en las afueras de Tel Aviv. Los nuevos ataques llegan en medio de intentos egipcios de mediar entre Israel y el grupo islamista Hamas, que gobierna de facto en Gaza. Anoche Netanyahu convocó una reunión de seguridad de emergencia. Israel está en lo más caliente de una campaña electoral para elegir nuevo gobierno, lo que agrava el cariz del ataque palestino.

Mientras el ejército israelí confirmaba que dos cohetes habían sido disparados sobre el área de Tel Aviv, las sirenas de alerta de cohetes sacudían toda la región del centro de Israel. Tanto Hamas como el grupo terrorista palestino Yihad Islámica negaron estar detrás del ataque pero es demasiado obvio que una de las dos organizaciones debe ser la autora. Fuentes en la Franja de Gaza del diario Yediot Ahoronot dijeron que Yihad Islámica sería el responsable.

El municipio de Tel Aviv, así como varias numerosas otras ciudades del centro de Israel, anunciaron la apertura de todos los refugios públicos contra bombardeos tras el lanzamiento de cohetes. El estado de alerta continuaba anoche.

Los ataques se produjeron mientras Hamas trata de contener masivas protestas palestinas contra el alza del costo de vida en la Franja de Gaza. Cientos de palestinos han tomado las calles, algo inusual bajo la administración de facto de Hamas. Fuentes en la Franja y analistas israelíes creen que Hamas podría haber lanzado los cohetes para que una confrontación militar con Israel alivie la presión social de las calles. No hubo una reivindicación inmediata de responsabilidad de la agresión. Hamas ha entablado conversaciones con Egipto sobre una cesación del fuego a largo plazo con Israel. Tras el lanzamiento de los cohetes, Hamas evacuó todos sus cuarteles generales en la Franja de Gaza en previsión de una represalia por parte del ejército israelí. Tanto Hamas como Yihad Islámica dijeron a delegados egipcios que no eran responsables de la salva de cohetes, según medios dependientes de Hamas. Los egipcios partieron inmediatamente después de este encuentro.