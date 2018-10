Tras la incertidumbre que generó las declaraciones del mencionado como ministro de Economía Paulo Guedes sobre que Argentina y el bloque regional del Mercosur no serían prioridad en el gobierno de Bolsonaro, el economista salió a aclarar sus palabras.



"Pido disculpas. Fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder. Yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o al Mercosur, pero la verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos", aseguró.