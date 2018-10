Dilma sacó un 15%, quedó cuarta y no será senadora

La ex presidenta Dilma Rousseff, candidata del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), no logró ingresar al Senado de Brasil, al quedar cuarta en Minas Gerais. El resultado fue para muchos una sorpresa mayúscula, ya que en las encuestas previas Rousseff se ubicaba en el primer lugar. Pero Rousseff, vista por muchos como la gran responsable de la crisis económica y presidenta entre entre 2011 y 2016 consiguió apenas un 15,21%. Las dos senadurías de Minas Gerais fueron para Rodrigo Pacheco, del partido Demócratas (DEM), y Carlos Viana, del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS). No sólo a Dilma, sino a todo el PT le fue mal en Minas Gerais.