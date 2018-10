Detienen en Perú a Keiko Fujimori por lavado de activos

La líder de la oposición en Perú, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, fue detenida ayer en forma preliminar por 10 días en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Fujimori, líder del partido Fuerza Popular (FP, derecha radical), fue detenida por la policía al llegar a una sede de la Fiscalía donde iba a declarar sobre los presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial de 2011. La medida corresponde a un pedido de la Fiscalía que fue ordenado por el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo de la investigación contra la hija del ex presidente Alberto Fujimori. La Fiscalía apunta a que FP financió la campaña de 2011 con dinero ilegal, incluso con aportes de la constructora brasileña Odebrecht, y montó una asociación para delinquir encabezada por Fujimori para lavar los fondos. La orden de detención alcanza a otras 19 personas, entre ellas los fujimoristas Jaime Yoshiyama, quien según su abogado está fuera del país, y Augusto Bedoya Cámere. Según el ex director de Odebrecht en Lima Jorge Barata, pieza clave en la investigación, la firma le entregó 1,2 millón de dólares a Fujimori en 2011 mediante Yoshiyama y Bedoya Cámere.

El escándalo se desató en diciembre de 2017, luego que el empresario Marcelo Odebrecht declarara en Brasil a fiscales peruanos que contribuyó a la campaña de Keiko en 2011. Entre otros aportantes sospechosos hay una fundación estadounidense y varias personas ligadas al llamado "Grupo Ramírez", cuyo líder, el millonario ex congresista y ex secretario general de FP Joaquín Ramírez, es considerado por EEUU sospechoso de narcotráfico. FP, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, dice que financió sus campañas de 2011 y 2016 con cócteles a los que asistían simpatizantes que pagaban elevadas sumas por boletos de ingreso.

Hace una semana, la Corte Suprema peruana anuló el indulto y ordenó que el ex presidente Alberto Fujimori vuelva a prisión tras 10 meses de libertad, después de lo cual fue ingresado a una clínica de Lima, donde permanece bajo custodia policial. A pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción, Fujimori siguió gozando de gran popularidad en Perú por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación.