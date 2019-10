Detienen a dos donantes extranjeros de Trump cuando salían de EEUU

Dos empresarios de origen ucraniano que tienen lazos con Rudy Giuliani —el abogado personal del presidente Donald Trump— y que están vinculados con la investigación sobre Ucrania fueron arrestados mientras trataban de salir de Estados Unidos. Los cargos se relacionan con una donación de 325.000 dólares a un comité que apoya la reelección de Trump.

Lev Parnas e Igor Fruman, ambos de origen ex soviético, fueron arrestados por mentir en declaraciones al Comité Federal Electoral, falsificar documentos y otros cargos. El fiscal federal Geoffrey Berman dijo que los dos empresarios estaban a punto de abordar un vuelo internacional desde Virginia con pasajes de ida cuando fueron detenidos. No se ha revelado a qué destino planeaban partir. Según documentos judiciales, Parnas y Fruman utilizaron transferencias por cable de una entidad empresaria controlada por ellos para donar 325.000 dólares al comité de acción política America First en 2018. Los registros de las transferencias, que se hicieron públicos mediante una demanda, revelan que la entidad mencionada como autora de la transacción no era el verdadero origen de los fondos. Hay otros dos acusados en el caso. Según el acta de acusación, Parnas y Fruman "trataron de promover sus intereses financieros personales y los intereses políticos de al menos un funcionario del gobierno ucraniano con el que estaban trabajando" y tomaron medidas para ocultarlo a sus acreedores y otros terceros. Crearon una sociedad de responsabilidad limitada, Global Energy Producers, y "lograron intencionalmente que ciertas donaciones grandes fueran reportadas en nombre de GEP en lugar de sus propios nombres". Los dos hombres sostuvieron falsamente que los aportes provenían de una empresa de gas natural licuado. En ese momento, la empresa no tenía ingresos ni bienes significativos. La donación al comité trumpista en mayo de 2018 fue parte de una serie de gastos políticos vinculados con Parnas y Fruman: se efectuaron donaciones por valor de al menos 478.000 dólares a campañas republicanas y comités en poco más de dos meses. El dinero permitió a los dos empresarios relativamente ignotos acceder rápidamente a los más altos niveles del Partido Republicano, con encuentros personales con Trump. Parnas y Fruman ayudaron a organizar un encuentro en enero en Nueva York entre el ex procurador ucraniano Yuri Lutsenko y Giuliani. Los intentos de Giuliani de iniciar una investigación por corrupción en Ucrania encontraron eco en la llamada de Trump al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esa conversación es el origen de un juicio político a Trump en el Congreso. Los demócratas de la Cámara baja emitieron ayer una citación al Secretario de Energía Rick Perry por documentos relacionados con los contactos de Trump con Ucrania

Giuliani, el contacto de los reos.