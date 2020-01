La medallista olímpica iraní Kimia Alizadeh aseguró, en un mensaje en Instagram, que ha huido de su país porque está harta de la opresión, de la injusticia y de la corrupción y solo desea el apoyo de sus seguidores y llevar una vida "segura, feliz y saludable" dedicada al taekwondo.

Alizadeh, medallista olímpica de su país con un bronce en Río 2016 y que cuenta con 384.000 seguidores en esa red social, acompañó su más reciente foto con un texto en persa en el que aseguró que es "una de las millones de mujeres oprimidas en Irán, (cuyas autoridades) durante años han jugado conmigo como han querido. Me llevaron a donde quisieron. Me vestí como me dijeron. Repetí cada frase que ordenaron. Mis medallas las atribuyeron al velo obligatorio y lo atribuyeron a su manejo y sabiduría". El mensaje de la taekwondista se ha difundido en momentos de máxima tensión entre EEUU e Irán.

La deportista, que no indicó el lugar en el que se encuentra, aseguró que ni ella ni sus compañeros son importantes para las autoridades de su país, ya que consideró que se les trata como "herramientas de un régimen que quiere explotar políticamente el éxito deportivo y que humilla a mujeres como ella".