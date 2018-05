Descartan que Lula pueda ser candidato presidencial

Rechazo. Para Mendes, el propio Lula sabe que no podrá candidatearse.

Rechazo. Para Mendes, el propio Lula sabe que no podrá candidatearse.

El juez Gilmar Mendes, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, descartó ayer la posibilidad de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde hace un mes acusado de corrupción, pueda disputar las elecciones presidenciales de octubre pese a figurar como el máximo favorito en las encuestas. "No veo posibilidades de que pueda prosperar en el Supremo Tribunal Federal un recurso que habilite a Lula para disputar las elecciones", dijo el juez en una entrevista con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro. Mendes aclaró que la legislación brasileña es clara al inhabilitar electoralmente a un condenado en segunda instancia, como es el caso de Lula, y que la única forma en que puede inscribir su candidatura es si consigue que un tribunal anule la condena a 12 años de prisión que le fue impuesta en un proceso por corrupción y lavado de dinero. "Se trata de un caso de inhabilitación aritmética. En la única hipótesis en que puede disputar las elecciones es si consigue que su condena sea revocada", aseguró.

Pese a que Lula está en prisión desde el 7 de abril para cumplir su condena por corrupción, a que enfrenta otros seis procesos y a que la ley lo inhabilita, el Partido de los Trabajadores (PT), la formación que fundó y lidera, dijo que inscribirá su candidatura en agosto. La formación pretende presentar recursos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y ante el STF, la máxima corte, para que se le permita disputar el pleito.

Pero Mendes, uno de los miembros de esta última corte, asegura que la Ley de Ficha Limpia, que inhabilita a condenados en segunda instancia y fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso por presiones incluso de grupos vinculados al PT, está en vigor y no puede ser alterada antes de las elecciones de octubre. "El propio Lula sabe que no puede disputar las elecciones, pero el PT insiste en su candidatura por una estrategia de supervivencia. Lula es la única figura capaz de unir la izquierda", dijo el magistrado. Mendes dijo entender la estrategia del PT de insistir en la candidatura debido a que sin Lula el partido carece de fuerza. "Si el PT afirma que no tiene plan B y que su única opción es la candidatura de Lula es porque sabe que su unión y la de la izquierda depende de Lula", remarcó.

El magistrado también negó las acusaciones de que Lula es perseguido por la Justicia debido a que su juicio fue supuestamente mucho más rápido que el de numerosos políticos enjuiciados desde hace años y que han conseguido alargar indefinidamente sus procesos. Según Mendes, todas las fuerzas políticas de Brasil, y no exclusivamente el PT, son investigadas por la Justicia sin distinción partidaria.

Mendes dijo que, independiente de su inhabilitación, Lula pueda dejar la prisión antes de los comicios, lo que depende de una discusión que tendrá la Corte Suprema sobre la posibilidad de que un condenado solo tenga que cumplir su pena tras una decisión de tercera instancia y no solo de segunda. "Además hay una figura tradicional en Brasil que es el hábeas corpus de oficio, que un juez del Supremo puede conceder en caso de que considere que alguien sufre una injusticia", agregó.