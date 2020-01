Denuncian en Bolivia a Evo por impulsar milicias armadas

Alvaro Coimbra, ministro de Justicia de Bolivia, anunció que el Gobierno interino de Bolivia de Jeanine Añez interpondrá una denuncia contra el ex presidente Evo Morales, por sus declaraciones sobre intentar organizar milicias armadas en caso de que decidiera regresar al país desde su exilio en Argentina.

"Como Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobierno vamos a iniciar las acciones penales en contra del señor Evo Morales, si él está planteando llevar adelante esta creación ilegal de milicias armadas, tiene que venir al país y rendir cuentas de ¿por qué quiere ir en contra de la Constitución y en contra de la seguridad de los bolivianos?", se preguntó Coimbra.

Agregó el ministro de Justicia que es responsabilidad del Gobierno garantizar la paz y la estabilidad de todos los bolivianos y que desde el Ejecutivo no permitirán que se intente dar un golpe de Estado en Bolivia.

Por otra parte, solicitó al fiscal general activar de oficio una investigación contra Evo Morales porque sus declaraciones incitan a delinquir y generar "sedición y terrorismo de Estado" en el país. "Morales una vez más está queriendo llamar a la convulsión social, los bolivianos queremos paz, un país con desarrollo. Como Gobierno tenemos la obligación de garantizar la estabilidad y la paz de todos los bolivianos", acotó.

Las declaraciones de Evo Morales causaron una fuerte polémica en la escena política boliviana. Morales dijo que el pueblo "tiene derecho a organizarse su seguridad" mediante la formación de "milicias populares". Ante la fuerte reacción de repudio de sus declaraciones iniciales a una radio boliviana, Kawsachun Coca del Chapare, en la que tomaba de modelo a las Milicias Bolivarianas del régimen chavista, Morales dio luego otra entrevista, a la agencia Reuters, en la que matiza que esas milicias no usarían armas de fuego, como las que sí utilzan las venezolanas. También dijo que esas milicias se armarían "no con armas (de fuego)", aclaró, y amplió que se usarían hondas, palos y otros elementos, y que estos "grupos de autodefensa" en Bolivia tienen una larga historia, particularmente en la comunidad indígena. "En algunos tiempos se llamaban milicias, en otros tiempos se llamaban seguridad sindical o policía sindical y en algunas lugares se llama guarda comunal. No es ninguna novedad",se defendió Morales. Sin embargo, Morales había reivindicado el modelo de las Milicias Bolivarianas, uniformadas y armadas con fusiles automáticos, las que actúan como fuerzas paramilitares.

El ex presidente Jorge Quiroga advirtió que Morales "quiere retornar a su naturaleza de hombre cobarde y violento, desenmascarando la farsa que vendió al mundo, mostrándose como hombre de democracia y defensor de la Madre Tierra, siendo el primero en destruirla". El ex candidato y ex presidente Carlos Mesa condenó también las declaraciones de Morales y dijo que sus amenazas son cada vez más recurrentes y muestran las verdaderas intenciones del ex mandatario. La presidenta interina Jeanine Añez afirmó por su lado que "ante el propósito de sembrar terror y violencia solo se encontrará al pueblo boliviano unido". "Las declaraciones de Morales solo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él. Ante la intención de sembrar terror y violencia solo encontrarán al pueblo boliviano unido, y frente a las amenazas nuestra más profunda vocación democrática", escribió en su cuenta de Twitter. Bolivia encara un proceso electoral para sustituir a la presidenta interina Añez. Morales no puede presentarse, pero sí lo hará su partido, MAS.