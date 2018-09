Denuncia por coimas contra el compañero de fórmula de Lula

La Fiscalía de San Pablo denunció ayer por corrupción a Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y presumiblemente próximo candidato a presidente una vez que el partido oficialice la salida del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva de su fórmula. La denuncia de la fiscalía, realizada en período electoral, refiere a las figuras de corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de banda criminal. Supuestamente, el PT habría pedido 2.600.000 reales (aproximadamente 625.000 dólares) a la constructora UTC para pagar deudas de campaña cuando Haddad era alcalde de la ciudad de San Pablo. Según la fiscalía, el dinero de UTC fue usado en 2013 por el PT para pagar deudas con una imprenta que había realizado los afiches de Haddad en su campaña para la alcaldía el año anterior. Así, el probable candidato presidencial del PT se habría beneficiado "indirectamente" del pago y de la disimulación del mismo. La investigación comenzó a partir de un testimonio de Ricardo Pessoa, ex presidente de la UTC, que se presentó ante la Justicia en carácter de arrepentido.

En una nota que publicó el diario O Globo, la defensa de Haddad manifestó: "Sorprende que, en período electoral, una narrativa del empresario Pessoa, de UTC, sin pruebas, fundamente tres acciones de la Fiscalía de San Pablo". "El empresario ya tuvo delaciones rechazadas en casi una docena de casos y cuenta sus historias de acuerdo a sus intereses", agrega el comunicado.

Haddad, de 55 años, será casi con seguridad el candidato del PT en las elecciones del 7 de octubre. Hasta ahora, es el vice en la fórmula de Lula, pero el ex mandatario ya fue impedido por la Justicia de participar en la contienda electoral, y por eso se estima que la oficialización del ex alcalde paulista en su lugar es inminente. No obstante, Haddad, quien se ha alzado como el vocero de Lula en las calles, ha insistido en la candidatura de su padrino político y dijo que el PT presentará recursos ante la Corte Suprema y la ONU para que le garanticen al ex mandatario la posibilidad de disputar las elecciones.

Estrategia arriesgada

La estrategia puede ser arriesgada, ya que si el PT no presenta al sustituto de Lula a más tardar el 11 de septiembre podría quedar fuera de la contienda electoral, la más incierta de las últimas décadas. Desde la cárcel, Lula lidera las preferencias de voto con un 40 por ciento de apoyo, casi el doble que el ultraderechista Jair Bolsonaro, el segundo situado en los sondeos, mientras que su protegido no alcanza de momento el 8 por ciento en los sondeos. Haddad no logró la reelección como alcalde paulista en 2016 y los sondeos varían demasiado sobre el apoyo que captaría si reemplaza a Lula como candidato presidencial.

En la mira. Haddad es el eventual candidato presidencial del PT.