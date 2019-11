Demoledor testimonio deja a Trump mucho más cerca del juicio político

Ayer se registró el testimonio más explosivo y dañino para el presidente Donald Trump en las audiencias de la Cámara baja para iniciarle al mandatario un juicio político o impeachment. El embajador ante la Unión Europea de Estados Unidos, Gordon Sondland, declaró ante los investigadores de la Cámara de Representantes que Trump condicionó una valiosa reunión en la Casa Blanca con el nuevo presidente de Ucrania a la voluntad de este de iniciar investigaciones contra los adversarios demócratas del republicano, incluido el ex vicepresidente Joe Biden. Y agregó que todos los altos funcionarios de la Casa Blanca estaban al tanto del asunto. Fue una bomba que Sondland hizo estallar en la audiencia y que provocó la salida en masa de los defensores de Trump a rebatirlo. Pero el camino hacia el impeachment del mandatario quedó ayer más consolidado que horas antes, sin lugar a dudas. También podría acentuar el deterioro de la imagen presidencial en los próximos sondeos. Trump buscará su reelección en 2020 y Biden es uno de sus principales competidores. El débil y joven presidente de Ucrania Vladimir Zelenski mantuvo una ya famosa conversación telefónica con Trump en julio pasado, que la Casa Blanca trató de no publicar hasta que se vio forzada a hacerlo por la presión de los medios y de la oposición demócrata. La conversación dio lugar al inicio de las audiencias preparatorios del juicio político en el Congreso.

"¿Hubo un 'quid pro quo?'" preguntó Sondland, hasta ahora un aliado cercano de Trump y donante del Partido Republicano desde hace años, en su discurso de apertura ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. "La respuesta es sí", se respondió. La expresión latina significa "una cosa por otra" y está muy incorporada en la jerga estadounidense. Sondland se refería claramente a que el presidente intentó extorsionar a Zelenski: favorecer a su débil gobierno con fondos y apoyo diplomático de Estados Unidos solo si accedía a investigar a Joe Biden y su hijo, que ha mantenido relaciones comerciales con Ucrania. La declaración completa de esta frase clave fue: "Sé que los miembros de este Comité han enmarcado con frecuencia estos complicados temas en forma de una simple pregunta: ¿Hubo un "quid pro quo?"", declaró el enviado de la UE. "Como he testificado anteriormente, con respecto a la llamada a la Casa Blanca y a la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí", dijo Sondland.

El testimonio de Sondland, el más explosivo hasta ahora en la serie de audiencias públicas de la Cámara baja, entusiasmó a los legisladores demócratas, retratando a Trump como el impulsor de un esfuerzo por presionar a una nación extranjera para que investigue a sus rivales políticos. Pero fue más allá de eso: Sondland dijo que el esquema era ampliamente conocido, entendido y discutido en los niveles más altos de la administración de Trump. "Todo el mundo estaba al tanto. No era un secreto", dijo el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, y añadió que comunicó directamente el caso al presidente ucraniano Zelenski. Sondland ofreció pruebas por primera vez de que el secretario de Estado Mike Pompeo era consciente de la presión para que Zelenski iniciara investigaciones a cambio de una llamada con Trump y una reunión en la Casa Blanca, ambas muy codiciadas por el recién elegido presidente ucraniano. "Acabo de hablar con Zelenski... Está preparado para recibir la llamada de Potus (nickname del presidente en redes sociales)", escribió Sondland en un correo electrónico del 19 de julio a Pompeo y a otros altos funcionarios, entre ellos el secretario de Energía, Rick Perry, y el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. "Le asegurará que tiene la intención de llevar a cabo una investigación totalmente transparente y que dará la vuelta a cada piedra. Agradecería mucho que le llamaran antes del domingo para que pueda dar a conocer a los medios de comunicación un 'llamado amistoso y productivo' (sin detalles) antes de las elecciones en Ucrania del domingo" escribió Sondland a los altos mandos de la Casa Blanca. Sondland indicó que esta opración se llevó a cabo bajo la "dirección expresa" del presidente Trump. Claro que Sondland pudo haberse autoinculpado, dado que él fue un agente esencial de la maniobra investigada.

Ayer, Trump se distanció rápidamente de su embajador. "No lo conozco muy bien. No he hablado mucho con él. Este no es un hombre que conozca bien", dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca. Eso contrasta con la alabanza de Trump en Twitter para Sondland que ofreció el mes pasado antes de su testimonio a puerta cerrada. En ese momento, Trump describió a Sondland como un "hombre realmente bueno" y un "gran estadounidense".