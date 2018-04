Todos los referentes de la izquierda latinoamericana, en especial ex presidentes y presidentes, expresaron su apoyo a Lula da Silva. "No solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil. Duele el alma esta injusticia. La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares. Más temprano que tarde vencerá la patria grande", escribió el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen chavista publicó además una declaración en la que afirma que Lula fue objeto de "la más grotesca injusticia por parte de los factores de la derecha brasileña con el propósito de impedir su inminente elección como presidente de Brasil". Sectores independientes señalaron que no es precisamente Maduro el más indicado para denunciar intromisiones del Poder Judicial en la vida política: en Venezuela una Justicia totalmente alineada con el régimen ha enviado a prisión, inhabilitado o forzado al exilio a numerosos líderes políticos opositores. El presidente boliviano Evo Morales, otro histórico aliado de Lula, también dijo que el objetivo de la resolución negativa del Tribunal Supremo brasileño es dejar a Lula fuera de las elecciones del 7 de octubre, para las que era el claro favorito. "A la oligarquía no le interesa ni la democracia ni la justicia. La verdadera razón de la condena al hermano Lula, es impedir que vuelva a ser presidente de Brasil. La derecha jamás le perdonará haber sacado de la miseria a 30 millones de pobres. Estamos con los líderes del pueblo", escribió en Twitter. El presidente Morales siempre llamó "hermano mayor" a Lula, a quien dijo que admiraba por su trayectoria sindical y política. El líder brasileño visitó en varias ocasiones Bolivia para inaugurar diversas obras. Para Cristina Fernández de Kirchner, "las élites del poder" utilizaron la Justicia para la "proscripción" de Lula en Brasil. La senadora afirmó que "hoy en Brasil algo ha quedado definitivamente claro. Lula va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las élites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción", sostuvo Cristina en Twitter. Ella misma es objeto de varias causas penales, que la tienen contra las cuerdas y se ha salvado de una orden de prisión sólo gracias a sus fueros de senadora. El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica (2010-2015) afirmó que "la pelea continúa, a pesar de los jueces y la prensa". "Querido Lula: las clases sociales existen y las dominadoras no soportan que los sometidos les disputen el poder. Sé que la pelea continúa y continuará a pesar de los jueces y la prensa. Te acompañamos en las luchas del pueblo humilde de Brasil. Contigo como siempre, Pepe", escribió el ex presidente en una carta pública.