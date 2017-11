Cuba trata de sobrevivir a sus propios errores y a Trump

A un año de la muerte de Fidel Castro, mientras su hermano Raúl se prepara para delegar en febrero la presidencia, Cuba trata de sobrevivir a sus propios errores y a la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Así como Barack Obama restableció las relaciones diplomáticas con La Habana después de más de medio siglo, del mismo modo el actual presidente estadounidense, electo sólo 17 días antes de la muerte de Castro, deterioró la relación bilateral hasta llevarla a niveles de los tiempos de la Guerra Fría. Con Raúl Castro, quien con 86 años permanecerá como jefe del Partido Comunista cubano (PCC) cuando abandone la jefatura de Estado el próximo 24 de febrero, Cuba había iniciado una era de reformas mucho antes de la muerte de Fidel, ocurrida el 25 de noviembre de 2016. Sin embargo, algunas de estas medidas puestas en marcha a fines de abril de 2014 —que otorgaban más independencia y autonomía a las empresas estatales— aparentemente se han paralizado luego del VII Congreso del PCC. En ese encuentro partidario, Raúl insistió en que no se aplicarían "terapias de choque" o medidas de estilo neoliberal.

Como contrapartida, Trump dejó de lado la política de su antecesor limitando los viajes de estadounidenses a Cuba, lo que afectó el turismo entre ambos países. Además, prohibió que las empresas de su país hagan negocios con compañías de propiedad o controladas por las fuerzas armadas cubanas. También redujo a la mitad los diplomáticos estadounidenses en la capital cubana, luego de denunciar que en octubre se registró una serie de ataques acústicos de origen desconocido, que La Habana niega que hayan ocurrido. Cuba acusó a Washington de "imprudencia" y de "buscar un choque con daños mayores" entre ambos países. Lo cierto es que La Habana continúa soportando un embargo económico dispuesto por Washington en octubre de 1960, y en la actualidad importa el 80% de los alimentos de su canasta básica compuesta por arroz, frijoles, azúcar, pollo y aceite para cocinar. Las medidas dispuestas por Trump impactaron en la economía cubana. Por ejemplo, en la Feria de la Habana participaron este año sólo 13 empresas estadounidenses contra 33 en 2016. China, no obstante, asistió con una delegación récord de empresas y más de 150 compañías españolas se reunieron en cinco pabellones. Por el contrario, sectores de la oposición cubana señalan que las medidas dispuestas por la Casa Blanca han beneficiado al castrismo.

Los cubanos, a la vez, concurrirán mañana a elecciones municipales para elegir candidatos a la Asamblea Nacional, en las que no participarán candidatos opositores independientes. El director del Centro de Estudios Unión para Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, dijo que las elecciones "confirmaran que tanto La Habana como Venezuela se encuentran bajo un régimen totalitario de partido único, de hecho". "Esto es un retroceso, porque en la elección anterior el castrismo permitió el experimento de que pudieran competir candidatos opositores en 35 municipios, aproximadamente 6% del total", señaló Fraga. Tras el retiro de Raúl asumirá posiblemente el gobierno el vicepresidente Miguel Díaz Canel, de 50 años, un dirigente que no pertenece a la generación de Sierra Maestra. Para Fraga será una entrega condicionada del poder, ya que Castro manejaba el PCC, su hijo los servicios de inteligencia y contrainteligencia, y varios de los comandantes de Sierra Maestra mantendrán cargos claves en las Fuerzas Armadas. "Es así como el totalitarismo cubano se mantendrá pese al relevo generacional, en momentos que logró extenderse a Venezuela. Cuba consiguó en base a diplomacia, lo que no logró con las armas medio siglo atrás", señaló Fraga.