Correa cantó en la "Siberia" y luego en un asado de universitarios

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa sorprendió en la explanada de la Facultad de Ciencia Política, donde durante la tarde de ayer dio una conferencia abierta y no dudó en tomar el micrófono para cantar temas de autores populares argentinos. Una multitud lo celebró.

Más tarde, al término de una cena en una casa particular, alguien tomó una guitarra y el invitado ilustre se lució con temas de Fito Páez, Charly García y Los Auténticos Decadentes, entre otros. "Es una persona súper amena y afectuosa, una se olvida que es un ex presidente. Se sabía las canciones mejor que nosotros, sabía todas las de Fito", relató sorprendida la concejala María Eugenia Schmuck.

"Fue un ámbito muy universitario", dijo la concejala radical, ya que en el asado participaron otros decanos, como José Goity de la Facultad de Humanidades y Artes, del Instituto de Cooperación Latinoamericana de la UNR y autoridades de COAD.