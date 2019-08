Condenaron a Fernando Hadad, ex candidato del PT, por el Lava Jato

El ex candidato a presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, que obtuvo 47 millones de votos en las elecciones del año pasado, fue condenado ayer a cuatro años y seis meses de cárcel en régimen semiabierto por un juez de San Pablo, que lo encontró culpable del delito de financiamiento irregular de la campaña que en el 2012 lo llevó a ganar la alcaldía de la mayor ciudad de Brasil.

El PT consideró la sentencia un acto de violencia contra el Estado de derecho y contraria a las pruebas de inocencia de Haddad, que fue derrotado en las urnas por el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro."La decisión de condena por un delito del cual ni siquiera había sido acusado es una afrenta al derecho de defensa y al debido proceso legal. Denota una odiosa persecución política (?) y es más una evidencia de que el sistema judicial brasileño viene siendo utilizado de forma ilegal y delictiva para satisfacer objetivos políticos, electorales y económicos", dijo el PT en una nota.

El fallo, que la defensa de Haddad apelará, fue decidido por el juez Francisco Carlos Inouye Shintate, al que el ex alcalde, ex ministro de Educación y ex candidato presidencial cuestionó por condenarlo por un delito por el que no fue acusado.

El magistrado indicó en su decisión que la constructora UTC Engenharia, una de las grandes empresas alcanzadas por las investigaciones anticorrupción de la operación Lava Jato, donó a la campaña de Haddad 2,6 milones de reales (1,3 millones de dólares en la época) que no fueron oficialmente contabilizados. El juez también encontró culpable al ex alcalde de usar facturas no aptas para justificar gastos.

La defensa de Haddad dijo que, a diferencia de lo que sostiene el juez, si se realizó una prestación de cuentas que comprueba los gastos declarados y aseguró que la condena no es razonable.

Las denuncias contra Haddad fueron producto de delaciones premiadas del dueño de UTC, el empresario Ricardo Pessoa, y el ejecutivo del mismo grupo empresarial Walmir Pinheiro. Pessoa dijo que el dinero donado fue intermediado por el entonces tesorero del PT, João Vaccari Neto.