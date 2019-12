El primer ministro del Reino Unido Boris Johnson no quiere desaprovechar el estado de gracia que le ha brindado su arrolladora victoria electoral del pasado jueves y ayers se constituyó el nuevo Parlamento, con una mayoría conservadora de 366 diputados. El jueves próximo, Isabel II pronunciará el “Discurso de la Reina” con las líneas maestras del nuevo Gobierno. Un día después, el plan del Brexit comenzará un nuevo trámite. El ritmo es arrollador, y lo impone Johnson.

Ayer fue un día de fiesta para el Partido Conservador, que exhibió a sus nuevos diputados, un total de 102 nuevos representantes que llegaron a Londres para estrenar sus escaños. Los diarios conservadores no disimulaban su entusiasmo y hablaban del “tsunami azul” del jueves pasado, con la histórica victoria del partido liderado por Boris Johnson y su sencillo slogan: “Hagan Brexit”. En contraste, el clima era fúnebre en el Partido Laborista, que cosechó su peor resultado desde 1935.

En todo el país, las circunscripciones donde los conservadores han luchado por ganar un escaño en toda su historia votaron contra del Partido Laborista de Jeremy Corbyn. Así cayó el llamado “muro rojo” del norte industrial y posindustrial de Inglaterra. Y de allí llegaron las docenas de nuevos diputados, que ayer arribaron a Londres con sus valijas a cuestas. Las redes sociales rápidamente se llenaron de esas imágenes. Las fotos compartidas en Twitter e Instagram de sus viajes a la capital los mostraban claramente emocionados por comenzar tan rápido a cumplir sus promesas de asegurar el Brexit.

El equipo de Johnson difunde un doble mensaje para dos destinatarios concretos. A los mayoritarios “euroescépticos” que confiaron en el primer ministro les repiten que el Brexit será una realidad el próximo 31 de enero. Esto de hecho ya nadie lo discute a estas alturas en las dos orillas del Canal de la Mancha. Y a los votantes laboristas que decidieron apostar esta vez por el candidato conservador les señalan que la prioridad del Gobierno será reforzar con una monumental inyección de dinero público el Servicio Nacional de Salud (NHS). Se darán 40.000 millones de euros en cinco años al maltrecho NHS. Johnson apuesta por un ambicioso plan de inversiones públicas y de gasto social que consolide a medio y largo plazo el apoyo electoral que ha logrado entre el electorado tradicionalmente laborista, especialmente en el norte de Gales y el noreste de Inglaterra.

Una vez constituido ayer el nuevo Parlamento, Johnson trabaja en el discurso que pronunciará Isabel II el jueves. Contendrá los puntos fundamentales del programa legislativo del Gobierno para los próximos cinco años. Como punto más urgente estará la aprobación del Acuerdo de Salida (Brexit) de la UE que se alcanzó con Bruselas antes de las elecciones generales del 12 de diciembre. Fuentes de Downing Street dan por sentado que los trámites parlamentarios comenzarán el viernes, aunque no será hasta el descanso navideño cuando se trabaje a fondo. El entorno de Johnson se esfuerza por disipar las sospechas de Bruselas, de que no será posible negociar una nueva relación política y comercial con la UE durante la transición, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. “Como hemos señalado, hay áreas en las que los intereses de la UE y del Reino Unido se hallan ya estrechamente alineados, y tengo la confianza de que no solo seremos capaces de salir el próximo 31 de enero, sino de que concluiremos todos los detalles de una nueva relación en un plazo breve”, aseguró el domingo Michael Gove, estrecho aliado de Johnson, ministro jefe de su Gabinete y posible hombre fuerte del nuevo Gobierno.

En el otro bando, todo eran lágrimas. “Hemos sufrido una enorme derrota, y asumo mi responsabilidad por ello”, escribió el líder laborista Jeremy Corbyn, en The Observer. El veterano político evitó reconocer que su programa electoral “el más radical de las últimas décadas” según él mismo, tuviera algo que ver con la derrota abrumadora, que se debió según Corbyn, a la influencia del Brexit. “Creo que hemos redefinido el debate político”, aseguró Corbyn, a quien sin embargo le llovieron pedidos de renuncia inmediata ante la peor derrota del laborismo desde el lejano 1935. Pero el dice que a su sucesor lo definirá el partido en un congreso.