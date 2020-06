Compañías globales se pronunciaron en contra de la brutalidad policial

Múltiples compañías se están involucrando en el debate estadounidense, pero cuidando expresar correctamente su mensaje.

En su cuenta de Twitter, que normalmente suele ser ligera, Netflix adquirió un tono sombrío al decir: "Permanecer callados es ser cómplices. Black lives matter. Tenemos una plataforma y tenemos un deber con nuestros miembros, empleados, creadores y talento negros de pronunciarnos".

WarnerMedia, propiedad de AT&T que incluye marcas como HBO y TBS, cambió los nombres de sus cuentas a (hash)BlackLivesMatter y todas publicaron la misma cita de James Baldwin: "Ni el amor ni el terror nos ciegan: la indiferencia nos ciega".

Twitter cambió su emblemática imagen de perfil por un recuadro negro con el hashtag de Black Lives Matter. La gigante mediática ViacomCBS tuiteó "Black Lives Matter. La Cultura Negra Importa. Las Comunidades Negras Importan", y el lunes anunció que sus propiedades de cable, como MTV y Comedy Central, se apagarán durante 8 minutos y 46 segundos en honor a Floyd.

Nike presentó un nuevo comercial el viernes que incluyó las palabras: "Por una vez, no lo hagas". El anuncio, un giro de su lema "Hazlo (Do it)", exhorta a los espectadores a no "fingir que no hay un problema en Estados Unidos".

L'Oreal, una de las compañías de cosméticos más grandes del mundo, tuiteó el lunes: "Pronunciarse vale la pena", y prometió su "compromiso" con la organización Naacp por los derechos de la gente de color. Eso generó rápidamente críticas en internet de gente que ve el modelo de negocios de la empresa y sus campañas publicitarias como dirigidas a un público blanco.

Del mismo modo, un tuit de Amazon exhortando al fin del "trato injusto y brutal de las personas negras" recibió respuestas negativas de seguidores que cuestionaron el propio compromiso de la compañía con sus empleados durante la pandemia del coronavirus, pues muchos se han quejado de condiciones laborales inseguras.