Comisión de la verdad por los jóvenes de Ayotzinapa

En tanto, López Obrador inició a tomar medidas. Algunas son meramente simbólicas, como la venta del avión presidencial. Otra, también es de valor simbólico pero de mucho mayor calado: López Obrador, emitió un decreto que crea una comisión para "garantizar el acceso a la verdad y Justicia" en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Fue el primer decreto que firma López Obrador como presidente. La presentación se hizo en un acto en el que estuvieron los padres y abogados de las familias de los estudiantes. "Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa", dijo López Obrador.





Los estudiantes de la escuela de magisterio de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos por policías municipales y entregados al grupo narco local Guerreros Unidos, en la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital mexicana. Los estudiantes se dirigían a Ciudad de México para participar de una marcha. Nunca se dio con el paradero de los jóvenes, salvo el hallazgo de un hueso calcinado de uno de ellos. La versión oficial es que fueron calcinados al punto que no quedaron restos. Los narcos de Guerreros Unidos los habrían confundido con enviados de un cártel enemigo. Los padres siempre acusaron al presidente Enrique Peña Nieto de obstaculizar el acceso a la verdad. Unas 120 personas fueron detenidas, entre ellas el ex alcalde de Iguala, pero no hay ningún sentenciado. Ahora, la "comisión de la verdad" hará su trabajo, pero será una institución de carácter político más que penal.