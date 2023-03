Colombia: pistoleros entran a un diario y exigen una entrevista

La sede del diario El Heraldo, de Barranquilla. No es la primera amenaza ni intimidaciónque recibe de las bandas delictivas.

Según relata el sitio Pulzo, seis hombres armados llegaron a la redacción de El Heraldo, en Barranquilla. Dos de ellos ingresaron y exigieron ver a la directora del medio, Erika Fontalvo . Ante los hechos, cuenta la Flip, tres reporteros tuvieron que hablar con los sujetos, quienes aseguraron tener “un mensaje” de Digno Palomino, su líder, y quien recientemente fue denunciado por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo por una matanza en un barrio de la ciudad. Palomino estaría buscando “estar en la paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro y “pedía”, por medio de sus pistoleros, que se publicara una entrevista que la banda criminal le había hecho. O sea, además de entrar armados, los delincuentes llevaron la nota que pretendían publicar. La nota finalmente no se publicó.

El caso no es aislado. La semana pasada, un delincuente que forma parte de la banda criminal “Los Costeños” llamó a El Heraldo y exigió que entrevistaran a su cabecilla, “El Castor” , que es enemigo de Palomino. De igual forma, el medio regional Zona Cero fue objeto de amenazas por medio de un mensaje anónimo . “Se van a pudrir de bombas en sus instalaciones”, decía la amenaza.

Por otra parte, los jefes criminales “El Castor” y Palomino están implicados en una matanza reciente en Barranquilla. Jaime Pumarejo, el alcalde, y el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Urquijo, atribuyeron la matanza, que dejó 5 muertos, a un enfrentamiento entre estos dos bandos. Según las autoridades los cabecillas de las dos organizaciones enfrentadas son el “Castor” y Digno Palomino. Los dos nombres han estado en la lista pública de los más buscados de Colombia.

El portal Impacto News contactó a Palomino, quien está en prisión domiciliaria. El cabecilla negó todo vínculo que señale que “aún está andando en malos pasos”. “Me gradué en el colegio y el día 27 metí una solicitud para hacer las pruebas del Icfes (un instituto terciario). Quiero estudiar ahora en junio una carrera”, aseguró el hombre, que se encuentra privado de la libertad bajó el régimen “casa por cárcel”. Palomino agrega que buscó ayuda de las instituciones para “resolver su situación jurídica” para “recuperar su vida”, pero no ha recibido respuestas. “Yo le escribo y les digo: escúchenme, ayúdenme”, suplicó Palomino, quien en el pasado era amigo de “El Castor”, pero ahora, claramente, son enemigos. El hombre asegura que “yo no quiero guerra, yo quiero estudiar y recuperar a mi familia”. Pero por las dudas envió un comando armado al diario local para forzar la publicación de una entrevista. Al parecer, su conversión al pacifismo no es completa.