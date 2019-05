La Corte Suprema de Justicia de Colombia liberó al ex jefe guerrillero Jesús Santrich, quien había sido recapturado el pasado 17 de mayo por delitos de narcotráfico supuestamente cometidos después del acuerdo de paz, que lo benefició con un régimen penal especial como al resto de la cúpula de las Farc. A su vez, crecen las dudas sobre el desaparecido Iván Márquez, quien no asumió una banca en el Congreso y lamentó públicamente haber abandonado las armas.

Santrich salió ayer de la sede de la Fiscalía en una camioneta que manejaba el también ex jefe guerrillero Pablo Catatumbo y se dirigió a la sede de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (Farc), el partido que derivó de la guerrilla tras los acuerdos de paz. Allí en tono festivo y rodeado de militantes, Santrich celebró su liberación. Sobre Márquez y otro jefe que han dejado al parecer la vida legal, declaró: "Mis compañeros no están desaparecidos". "Le mando un mensaje de amor y de fraternidad porque es mi hermano", dijo Santrich a Iván Márquez, de quien dijo que ha tenido una actitud "autocrítica". Insistió en las garantías para los ex combatientes. "No me preocupa absolutamente nada diferente a que la paz se concrete en Colombia para beneficio de todos los colombianos", agregó, preguntado sobre si le preocupaba que se emitiera alguna orden nueva de detención en su contra.

Santrich había sido presentado a un juez e imputado de narcotráfico el pasado 20 de mayo. Un tribunal especial había previamente ordenado su libertad bajo los beneficios del acuerdo de paz, pero fue detenido por cargos de narcotráfico a pedido de Estados Unidos. Fue en esa ocasión que el máximo líder político de las Farc, Iván Márquez, dijo desde un lugar desconocido que "fue un error dejar las armas".

La Corte Suprema de Justicia aseguró ahora que el ex líder de las Farc tiene fueros, pese a que nunca asumió como congresista, justamente porque fue detenido tres meses antes de las juras, que fueron en junio. Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018 a partir de una circular roja de Interpol por pedido de Estados Unidos. Estuvo preso13 meses en Bogotá. Apenas liberado, fue recapturado el 17 de mayo. Santrich es requerido por narcotráfico en Estados Unidos y un tribunal del estado de Nueva York pidió su detención y extradición en abril de 2018. Antes de ser recapturado el 17 de mayo pasado, un tribunal especial, de la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz y encargada de crímenes cometidos durante conflicto armado, había ordenado su liberación. Pero el 21 de mayo la fiscalía dijo que había recolectado pruebas nuevas que indicaban que el ex guerrillero planificó el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos meses después de que las Farc firmaran el tratado de paz en noviembre de 2016. Con esas pruebas y el testimonio de un cómplice de Santrich se logró una nueva orden de captura. Según los acuerdos de paz, los guerrilleros sólo deben responder ante la Justicia Especial para la Paz, pero al tratarse de un delito posterior el acuerdo no rige. Santrich recuperó su libertad sólo porque la Corte alegó que goza de fueros.

Ayer, luego de ser liberado por la Corte Suprema, Santrich dijo que seguirá compareciendo sólo ante la Justicia Especial. La Corte tomó esta decisión al considerar que un fallo del Consejo de Estado que mantuvo la investidura como congresista de Santrich, implica que tiene fueros, por lo que "en esta condición debe ser procesado penalmente por esta corporación", es decir, por la Corte Suprema.

La cuestión reabrió el debate sobre los cumplimientos de los acuerdos de paz, firmados en La Habana en noviembre de 2016. En esos acuerdos figura además que la Farc reciba 5 bancas en la Cámara de Representantes, una de las cuales debe ocupar Santrich. También recibió cinco bancas en el Senado. Pese a este gran beneficio, el partido surgido de las Farc tuvo un pésimo resultado electoral en las elecciones parlamentarias de marzo de 2018, cuando no superó el 0,35 por ciento de votos. Poco después de ese resultado, Márquez renunció a su candidatura presidencial, alegando presuntos problemas de salud y desapareció.

Desde Washington, el Departamento de Estado juzgó "lamentable" la libertad de Santrich, consideró que es "urgente y esencial un recurso" para revertir la decisión y destacó, pese a todo, la "relación muy profunda" de su país con Colombia.

Por otro lado, un tribunal de la JEP abrió una investigación contra Iván Márquez, después de incumplir citaciones relacionadas con casos de secuestros. Márquez se encuentra con paradero desconocido desde mediados del año pasado.