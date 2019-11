Bolivia parece condenada a un largo período de inestabilidad y violencia, mientras Evo Morales, el mayor responsable de esta inestabilidad, confronta a distancia con la bizarra presidenta interina Janine Añez, investida de una muy dudosa legitimidad. Todo puede ocurrir en La Paz.

Mientras tanto, un país de mucho mayor peso específico, Chile, parece estar saliendo del largo mes de protestas, tanto de las masivas y pacíficas como de las acciones de grupos de choque bien coordinados que quemaron todo aquello que tuviera valor simbólico, institucional o económico. El gobierno de Sebastián Piñera finalmente acordó una reforma constitucional con la oposición y la ola de protestas violentas amainó junto con ese acuerdo. Más allá de si pasó o no la tormenta, la imagen y la "cotización" de Chile en el mundo se desplomó. El modelo chileno ha sido dañado de manera irremediable. Punto para los enemigos jurados del "neoliberaslimo", sin dudas, pero no para Chile. Hoy debe haber una larga lista de empresas en todo el mundo y en Chile que, en silencio, han postergado o desechado sus inversiones en el país. La tradicional y consolidada imagen de país estable, seguro y ordenado se ha perdido definitivamente y esto tiene un alto costo que los chilenos pagarán durante muchos años. La ráfaga de demandas que presentó ayer Wal Mart (ver pag. 25) es apenas un indicador. No quedan dudas de que será un "leading case", y un indicador alarmante para las empresas que estudiaban invertir en el país. Algo no muy diferente pero en otro nivel debe ocurrir con Bolivia, donde las multinacionales de los hidrocarburos habían tejido acuerdos de largo plazo con Morales. Evo era un punto fijo del mapa regional y de pronto desapareció en un lejano y ajeno exilio mexicano. En Ecuador, la ola de protestas que arrasó Quito está superada pero puede volver, dado que solo se estableció una tregua con las organizaciones campesinas.

Surgen enseñanzas básicas de lo ocurrido hasta ahora: América latina ha perdido en pocas semanas gran parte de su relativa imagen de estabilidad, que ya era bastante precaria. Los rankings son implacables y han empeorado luego de estas semanas de vértigo. Las inversiones extranjeras, ya renuentes a venir, lo serán mucho más. Puede que este "lado B" del balance de la ola de rebeliones regionales no guste a politólogos y políticos, pero es una realidad que pesará mucho en el futuro latinoamericano.

Mientras, el gigante de la región, Brasil, se endereza de a poco, las reformas estructurales salen del Congreso y la economía, aunque sea en dosis mínimas, se despierta. Punto para la derecha "neoliberal" y para el populista Bolsonaro. Es la mayor economía latinoamericana, la única miembro del grupo Brics (que recientemente hizo su cumbre periódica en Brasilia, en medio de la convulsión chilena y boliviana) y ahora con una agenda de comercio exterior opuesta al "mercosurismo" de Lula y de los sucesivos gobiernos argentinos. Mientras Chile suspendía dos cumbres, la del clima y la de la Apec, Bolsonaro protagonizaba una de los Brics: un enorme contraste. Su superministro de Economía, Paulo Guedes, busca tratados de libre comercio. Uno con China, nada menos. El discurso librecambista primó en la cumbre de las cinco potencias emergentes, en un tono digno del "neoliberalismo" que los bolivarianos y el presidente electo argentino condenan como el peor de los males sobre la faz de la Tierra. Las principales cinco economías emergentes profesan una doctrina de economía abierta, mientras en Argentina se predica y se aplica una opuesta, digna de los manuales amarillentos de los años 50.

El pequeño Uruguay ha quedado como único exponente de la izquierda moderada y socialdemócrata. Muy probablemente el turno del Frente Amplio se termine en el ballottage del 24 de noviembre y la centroderecha retorne finalmente al poder, luego de dejarlo en el lejano marzo de 2005. Nada que le quite el sueño ni a los uruguayos ni a los mercados. Estabilidad en medio del caos regional en el "paisito".

Pero como balance global, en apenas un trimestre América latina y en especial Sudamérica han perdido, no ya puntos sino una categoría. Se fueron la B. O a la C. El "mundo" no perdona, los "mercados" anotan y actúan en consecuencia. La Globalización 2.0 sigue adelante, como recordaron los Brics, y estas crisis sucesivas ponen a la región casi al mismo nivel de Africa: un mero proveedor de materias primas con gobiernos inestables, no mucho más.