Chile: Piñera levantó el estado de emergencia, pero se hunde en los sondeos

Desde las 0 hora de hoy se levantaron todos los estados de emergencia instaurados en las distintas regiones y comunas de Chile, de acuerdo a lo comunicado por el Gobierno nacional del presidente Sebastián Piñera. A través de Twitter, se informó que el presidente Piñera firmó los decretos requeridos para que se levante el estado de emergencia en su totalidad. Desde la oposición catalogaron como "positiva" la decisión pues aseguraron que ya estaban dadas las condiciones para que los militares vuelvan a sus cuarteles. Chile vivió una verdadera convulsión social desde el 18 de octubre, cuando una rebelión contra la suba del boleto del metro derivó en violentas protestas y masivas manifestaciones, que continuaron sin descanso hasta este fin de semana.

El presidente Sebastián Piñera siguió el fin de semana a la defensiva, sin poder detener las protestas en el décimo día del estallido social. Sin embargo, los hechos vandálicos están disminuyendo notoriamente: de 33 el sábado a 16 ayer, informó el gobierno.

El apoyo al presidente Piñera, se desplomó a un mínimo de 14 por ciento según una encuesta de la firma Cadem, que midió la aprobación al mandatario

durante la ola de protestas. Se trata del menor nivel de aprobación arrojado por la encuesta para un gobernante en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. El mínimo anterior lo había registrado en 2016 la socialista Michelle Bachelet, con un 18 por ciento, también de acuerdo a Cadem.

La desaprobación al gobierno de Piñera se empinó a un 78 por ciento, según los resultados del sondeo divulgados por el diario local La Tercera.

La clase política aguarda un cambio de gabinete que Piñera anunció el sábado. El abanico de exigencias sociales va desde alzas de salarios a incrementos en las pensiones, mejor atención a la salud, más educación gratuita y viviendas, así como reducción en las tarifas de los peajes, más ciclovías y cambios a la Constitución.

Piñera anunció el martes una agenda social que incluye reducciones en los precios de la luz y de los medicamentos, alzas en las pensiones más bajas y del salario mínimo, y disminución en los salarios de los parlamentarios. También se analiza bajar las tarifas del agua y los peajes, agregó el presidente.

El analista Marcelo Mella dijo que Piñera debe alcanzar acuerdos con la clase política porque los manifestantes son "un movimiento muy complejo, no hay una interlocución del movimiento". Hasta ahora no se han pronunciado en favor de ningún partido y carecen de voceros. El mandatario "tiene un nivel de apoyo muy bajo a nivel de opinión pública", agregó, lo que genera incentivos en la oposición para no negociar. Hasta ahora, el Partido Socialista se ha negado a negociar con Piñera. Esta actitud ha sido criticada por el ex presidente socialista Ricardo Lagos. Sólo tres de seis partidos políticos opositores aceptaron la invitación de Piñera.